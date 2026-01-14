Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar

X!

Anastasiia Metelkina - Luka Berulava Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Sheffieldis asus paarissõitu lühikava järel juhtima Gruusia paar Anastasiia Metelkina - Luka Berulava, kes kogus esitusega 75,96 punkti.

Metelkina ja Berulava on teeninud medali kahelt eelmiselt EM-ilt - tunamullu saadi hõbedad ja mullu pronksmedalid. Samuti on tegemist kahe eelmise hooaja juunioride maailmameistritega.

Nende edu teist tulemust näidanud Saksamaa paari Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin ees on aga vaid pisut enam kui üks punkt, sest sakslased said kirja 74,81 silma.

Kolmanda koha võttis sisse Ungari paar Maria Pavlova - Alexei Sviatchenko, kes kogus 73,32 punkti ehk ka nemad on vabakava eel heas positsioonis.

Paarissõidu vabakava toimub neljapäeval, 15. jaanuaril.

Enne võistlust

Paarissõidus kannavad favoriidikoormat Saksamaa esindajad Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin, kes on valitsevad Euroopa meistrid ja mulluse MM-i hõbemedalistid. Nende lühikava isiklik rekord on eelmise aasta septembris püstitatud 77,61 punkti.

Medalimängu sekkub kindlasti ka Gruusia paar Anastasiia Metelkina - Luka Berulava. Kahekordsed juunioride maailmameistrid said eelmisel aastal Tallinnas toimunud EM-il kaela pronksmedalid. Lisaks jahivad kõrget kohta Rebecca Ghilardi - Filippo Ambrosini, kes on kahekordsed EM-medalistid ning Sara Conti - Niccolo Macci loobumise järel Itaalia esipaar.

Kokku on võistlustules 17 paari ning neljapäeval toimuvasse vabakavasse pääseb 16 paremat.

ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga!

Toimetaja: ERR Sport

