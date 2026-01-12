X!

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

Korvpall
BC Kalev/Cramo mängijad.
BC Kalev/Cramo mängijad. Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo teatas esmaspäeval, et lõpetas osapoolte kokkuleppel koostöö ameeriklase Camaron Tongue'iga.

24-aastane Tongue jõudis Kalev/Cramot Eesti-Läti liigas esindada vaid kolmes mängus enne kui vigastas oktoobri lõpus põlve. "Täname Cam'i tema panuse eest ja soovime edukat taastumist vigastusest," kirjutas klubi ühismeedias.

Klubi mänedžer Ramo Kask ütles Delfi Spordile, et Tongue'i ja Prantsusmaale siirdunud Kregor Hermeti asemele otsitakse aktiivselt uut eesliinimängijat.

"Uue mehe osas on nimed olemas, agentidega suhtlus käib. Valikus on hetkel neli nime. Jooksev töö käib. Üks kukkus just ära, öeldi, et liiga madal on pakkumise palk," sõnas Kask. "Ideeliselt võiks uus mees uuel nädalal kohal olla. Väga pikalt ei saa sellega venitada."

Kalev/Cramo hoiab Eesti-Läti liigas seitsmendat kohta (10-6). Tuleval laupäeval võõrustatakse Transcom Pärnut, kes asub tabelis üheksandal kohal (7-8).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

11.01

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

11.01

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

10.01

Cramo võitis Tartu Ülikooli teist korda, TalTech sai Keilas võidulisa

10.01

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

09.01

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

09.01

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09.01

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08.01

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

videod

sport.err.ee uudised

19:26

Aleksandr Selevko ihkab teist EM-medalit: olen heas vormis

18:52

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

18:18

Al-Attiyah säilitas eksimusest hoolimata liidripositsiooni

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

17:11

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

16:42

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

15:49

Mullu Super Bowli võitnud Eagles langes konkurentsist

15:17

Bayern lõi Wolfsburgi värava palle täis

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

14:13

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

13:37

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

13:06

Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:16

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

loetumad

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

11.01

Petrõkina läheb EM-ile tiitlit kaitsma: vorm on tagasi tulnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo