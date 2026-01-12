Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

24-aastane Tongue jõudis Kalev/Cramot Eesti-Läti liigas esindada vaid kolmes mängus enne kui vigastas oktoobri lõpus põlve. "Täname Cam'i tema panuse eest ja soovime edukat taastumist vigastusest," kirjutas klubi ühismeedias.

Klubi mänedžer Ramo Kask ütles Delfi Spordile, et Tongue'i ja Prantsusmaale siirdunud Kregor Hermeti asemele otsitakse aktiivselt uut eesliinimängijat.

"Uue mehe osas on nimed olemas, agentidega suhtlus käib. Valikus on hetkel neli nime. Jooksev töö käib. Üks kukkus just ära, öeldi, et liiga madal on pakkumise palk," sõnas Kask. "Ideeliselt võiks uus mees uuel nädalal kohal olla. Väga pikalt ei saa sellega venitada."

Kalev/Cramo hoiab Eesti-Läti liigas seitsmendat kohta (10-6). Tuleval laupäeval võõrustatakse Transcom Pärnut, kes asub tabelis üheksandal kohal (7-8).