Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

Dakari ralli kuuendal katsel (Ha'il - Riyadh; 331 km) teenis autode arvestuses esikoha Nasser Al-Attiyah (Dacia), kes tõusis ka üldliidriks.

Dakari ralli viiekordne võitja edestas reedesel katsel kahe minuti ja 58 sekundiga tiimikaaslast Sebastien Loebi. 55-aastane Al-Attiyah on nüüd võitnud Dakari rallil vähemalt ühe katse 19 aastat järjest.

Järgmised kolm kohta hõivasid Toyotad: kolmas oli Seth Quintero (+3.19), neljas Toby Price (+4.19) ja viies Joao Ferreira (+4.56). Senine üldliider Henk Lategan (Toyota) piirdus 12. kohaga (+9.27).

Üldarvestuses on Al-Attiyahi edu Lategani ees kuus minutit ja 10 sekundit. Esikolmiku lõpetab hispaanlane Nani Roma (Ford; +9.13).

Motikate arvestuses saavutas esikoha ameeriklane Ricky Brabec (Honda), teine oli hispaanlane Tosha Schareina (Honda; +1.14) ja kolmas üldliider Daniel Sanders (KTM; +1.17). Sanders edestab kokkuvõttes Brabecit vaid 45 sekundiga, ülejäänud konkurendid on enam kui 10 minuti kaugusel.

Laupäeval on tänavuse võistluse ainus puhkepäev. Pühapäeval jätkub võistlus 462 kilomeetri pikkuse katsega.