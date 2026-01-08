Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

Keila jaoks algas kohtumine hästi ja esimene veerandaeg võideti 13 punktiga, aga teisel perioodil tulid külalised siiski mängu tagasi. Kindlamalt asuti juhtima kolmanda perioodi lõpus ja neljandal veerandil oli vahe korraks ka 18 silma (69:87).

Ethan Brittain-Watts ja Isaiah Thompson panustasid Coolbeti kasuks 22 punktiga, neist Thompson lisas ka koguni 21 lauapalli. Võitjate parim oli 27 punkti visanud Wesley Lavon Person.

Keila Coolbeti hooaeg Põhja-Euroopa liigas pole seni suurt rõõmu pakkunud, tabelis on kirjas null võitu ja seitse kaotust. Eelmised kaks kohtumist kaotanud Opava on viie võidu ja kahe kaotuse peal.

Järgmisel nädalal ootab Keilat kaks kohtumist Eesti-Läti liigas: kolmapäeval, 14. jaanuaril mängitakse võõrsil Ogrega ja kaks päeva hiljem kodus TalTech/Alexelaga.