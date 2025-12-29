Maroko ja Egiptus võitsid Rahvuste karikaturniiril alagrupi

Skoori avas üheksandal minutil Ayoub El Kaabi ja 27. minutil suurendas eduseisu Brahim Diaz, kes skooris kõigis kolmes alagrupikohtumises. Lõppseisu vormistas 50. minutil El Kaabi teine tabamus.

Maroko oli alustanud turniiri 2:0 võiduga Komooride üle, aga teise kohtumises lepiti Maliga 1:1 viiki. Just Mali tagaski teisena edasipääsu, viigistades kõik kolm mängu: avavoorus Sambiaga 1:1 ja viimases voorus Komooridega 0:0.

Kuigi kuue alagrupi peale pääsevad jätkama ka neli paremat kolmanda koha omanikku, siis juba praegu on selge, et Komoorid nende hulka ei kuulu. Alles teist korda finaalturniiril osalenud koondis sai küll kaks 0:0 viiki, aga ei löönud kolme kohtumise peale ainsatki väravat.

B-grupi võitis Egiptuse koondis, kellele pärast võite Zimbabwe (2:1) ja Lõuna-Aafrika (1:0) üle piisas teisipäeval 0:0 viigist Angolaga.

Seitse punkti kogunud Egiptuse järel pääses teisena kuus punkti kogunud Lõuna-Aafrika, kes oli teisipäeval üle Zimbabwest 3:2 (7. Tshepang Moremi, 50. Lyle Foster, 82. pen Oswin Appollis - 19. Tawanda Maswanhise, 73. ov Aubrey Modiba).

Angola kogus kaks punkti ja võrreldes Komooridega on neil parem väravatevahe (2:3), aga nende saatus sõltub nüüd C-alagrupist, kus neist võivad Nigeeria ja Tuneesia kõrval mööduda nii Tansaania kui ka Uganda.

Ülejäänud alagruppides on tegelikult kolm edasipääsejat juba enne viimast vooru selged, sest ka potentsiaalsel kolmanda koha tiimil on vajalikud punktid koos ja mängitakse üksnes järjestuse peale.

D-alagrupist jõuavad kaheksandikfinaali Senegal, Kongo DV ja Benin, E-alagrupist Alžeeria, Burkina Faso ja Sudaan ning F-alagrupist Elevandiluurannik, Kamerun ja Mosambiik.

Aafrika Rahvuste karikaturniiri kaheksandikfinaalidega tehakse algust laupäeval, 3. jaanuaril. Kontinendi meister selgub pühapäeval, 18. jaanuaril. Tiitlit kaitseb Elevandiluurannik.