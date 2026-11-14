Mohamed Salah'st sai Egiptuse kõigi aegade edukaim väravakütt

Egiptus läks avapoolajal Nasser Maheri, Omar Marmoushi ja Mohamed Hany väravatest 3:0 juhtima. Kaptenipaela kandnud Salah lõi oma väravad kohtumise lõpus, kui esmalt skooris 84. minutil ja seejärel realiseeris viiendal üleminutil edukalt Panenka stiilis penalti.

Teise värava löömisega sai 34-aastasest Salah'st Egiptuse kõigi aegade edukaim väravakütt. Senine tippmark ehk 69 väravat kuulus Hossam Hassanile, kes juhendas Egiptuse koondist suvisel MM-finaalturniiril. Kui Hassan lõi 69 väravat 177 kohtumisega, siis Salah jõudis 70 tabamuseni 123 mänguga.

Liverpooli legend on hoolimata kõrgest east käimasoleval hooajal väga resultatiivselt mänginud. Ta on uue koduklubi Trabzonspori eest löönud Türgi kõrgliigas 11 mänguga üheksa väravat ning kõikide sarjade peale on egiptlasel kirjas 11 väravat.

Egiptuse koondis hoiab oma neljaliikmelises valikgrupis seitsme punktiga esikohta. Järgnevad Angola (4 punkti), Mawali (3) ja Lõuna-Sudaan (0). Teisipäeval läheb Egiptus uuesti Malawiga vastamisi, aga seekord võõrsil.