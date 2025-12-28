X!

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

Korvpall
Nikola Jokic
Nikola Jokic Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA jätkab suurepäraselt Denver Nuggetsi tähtmängija Nikola Jokic, kuid tema klubi kaotas laupäeval võõrsil Orlando Magicule 126:127 (31:23, 31:25, 31:36, 33:43).

30-aastane Jokic viskas 34 punkti, võttis 21 lauapalli ja jagas 12 resultatiivset söötu. Temast sai esimene mängija liigas, kes on kolme kohtumisel jooksul kogunud vähemalt 110 punkti, 40 lauapalli ja 40 tulemuslikku söötu.

Samas võttis kohtumise lõpus punkt-punkti heitluses võidu siiski Orlando. Jokici vabavisetest asus Denver küll 11,9 sekundit enne lõppu 126:125 juhtima, aga järgnevalt tehti viga Desmond Bane'ile (Orlando), kes tabas 6,9 sekundit enne lõppu samuti mõlemad vabavisked.

Denver võttis aja maha, aga lõpusekundite ponnistusest asja ei saanud ja Jamal Murray viimase hetke vise ei tabanud. Kokku jäi Murray arvele 24 silma. Võitjate ridades kogus Anthony Black aga karjääri parima punktisumma 38. Bane panustas 24 punktiga.

Vahepeal kaheksa mängu vigastusega puudunud Giannis Antetokounmpo viskas 29 punkti ja aitas Milwaukee Bucksi võõrsil 112:103 (28:26, 26:24, 31:30, 27:23) võiduni Chicago Bullsi üle.

Eelmised kaheksa mängu võitnud San Antonio Spurs kaotas aga kodus Utah Jazzile 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29). Soomlane Lauri Markkanen panustas võitjate esitusse 29 punktiga.

Tulemused: Sacramento - Dallas 113:107, Orlando - Denver 127:126, New Orleans - Phoenix 114:123, Atlanta - New York 125:128, Miami - Indiana 142:116, Chicago - Milwaukee 103:112, Houston - Cleveland 117:100, Minnesota - Brooklyn 107:123, San Antonio - Utah 114:127.

Toimetaja: Siim Boikov

