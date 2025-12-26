Selgusid aasta treeneri nominendid

Aasta treener 2025 nominendid on:

Nikolai Novosjolov, vehklemine

Kahekordse epeevehklemise maailmameistri Nikolai Novosjolovi juhendamisel kerkis olümpiavõitja Katrina Lehis pärast keerulisi hooaegu taas tippu. Lehis võitis juunis EMil hõbemedali ning lisas kuu hiljem oma medalikogusse karjääri esimese MMi medali, samuti hõbeda. Maailma hooaja edetabelis tõusis ta teisele kohale.

Henry Hein & Stefani Wendelschaefer, ujumine

Ujumistreener Henry Heina näpunäidete järgi Eestis treeninud ning pärast gümnaasiumi lõpetamist USAsse Põhja-Carolina ülikooli uue treeneri Stefani Wendelschaeferi käe alla siirdunud 18-aastane Eneli Jefimova võitis kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit, püstitades nii 50 m kui 100 m rinnuliujumises Euroopa meistrivõistluste rekordi.

Toni Meijel, ujumine

Eesti ujumiskoondise peatreeneri Toni Meijeli isiklik juhendatav Ralf Tribuntsov võitis 31-aastaselt karjääri esimese medali kui võitis lühiraja EMil kuldmedali.

Eestis on aasta sportlasi järjepidevalt valitud 1955. aastast, esimest korda anti aasta treeneri tiitel välja 1988. aastal kui selle võitis Tõnu ja Toomas Tõniste olümpiamedalini viinud treener Rein Ottoson.

---

Nii sportlase kui ka treenerina on aasta tiitli teeninud Heino Puuste, Kaido Kaaberma ja Gerd Kanter. Puuste pälvis aasta sportlase nominatsiooni 1982, 1983, 1986 ning treenerina 2005 (pälvis tunnustuse Andrus Värniku juhendajana). Kaaberma sai aasta sportlaseks 1992. aastal ning treenerina 2021. aastal. Kanter on teeninud aasta sportlase Kristjani 2007., 2008., 2011. aastal ning aasta treenerina 2022 (pälvis tunnustuse Sloveenia kettaheitja Kristjan Cehi juhendajana).

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlased ja parasportlased selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

"Spordiaasta Tähed 2025" gala otseülekannet saab jälgida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel 28. detsembril kell 19.30.