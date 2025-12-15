Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

Eesti Olümpiakomitee avas 2025. aasta spordiaasta tähtede rahvahääletus. "Terevisioonis" tegi nominentidest ülevaate teeb Eesti parim naismaadleja Epp Mäe, kes tunnistas, et tänavu on valikut teha üsna raske.

EOK sportlaskomisjoni kuuluv Mäe ise tegi sel aastal tippspordiga lõpparve ja sai emaks. "Sporditegemisega on selline nagu ta praegu on, värske emana ma ei saa absoluutselt võrrelda seda, mis ma siin mõned aastad tagasi tegin sellega, mida ma täna saan teha, tahaks rohkem," tõdes Mäe muheledes.

Mäe tõi naissportlaste seas välja ujuja Eneli Jefimova, iluuisutaja Niina Petrõkina ja vehkleja Katrina Lehise, meestest pööras ta tähelepanu näiteks ujuja Ralf Tribuntsovile ja kümnevõistleja Johannes Ermile.

"Seda valikut ei ole kindlasti lihtne teha, sellepärast et kui vaadata üleüldist tulemust sellel aastal, siis eestlased võitsid kuskil 250 tiitlivõistluste medalit. Valida sealt nüüd need kõige-kõige kirkamad on väga subjektiivne, lihtsalt sellepärast, et iga sportlane, kes on tulemuse toonud, on juba oma ala tipus, aga hakata neid alasid võrdlema, on alati keeruline," nentis Mäe.

Enda lemmikute poolt saab hääletada siin või EOK kodulehel.

Laureaadid tehakse teatavaks 28. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval auhinnagalal "Spordiaasta tähed 2025", mida saab jälgida ka ETV vahendusel.