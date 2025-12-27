X!

Selgusid aasta naissportlase nominendid

Eneli Jefimova, Katrina Lehis ja Niina Petrõkina
Eneli Jefimova, Katrina Lehis ja Niina Petrõkina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR, FIE, Sergei Stepanov/ERR
Eesti Olümpiakomitee avalikustas aasta naissportlase nominendid. Laureaadid kuulutatakse välja juba pühapäeval toimuval suurejoonelisel "Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal.

Aasta naissportlane 2025 nominendid on:

  • Eneli Jefimova, ujumine

Laupäeval 19. sünnipäeva tähistav ujuja Eneli Jefimova võitis kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit tiitlivõistluste rekordiga. 100 meetri rinnuliujumises sai ta kirja Euroopa kõigi aegade teise tulemuse. 

  • Katrina Lehis, vehklemine

Katrina Lehis kerkis pärast keerulisi hooaegu taas epeevehklemise tippu, võites juunis EMil hõbemedali ning lisades kuu hiljem oma medalikogusse karjääri esimese MMi medali - hõbeda. Maailma hooaja edetabelis tõusis ta teisele kohale.

  • Niina Petrõkina, iluuisutamine

Iluuisutaja Niina Petrõkina võitis kodujääl Tallinnas Eestile ajaloolise Euroopa meistritiitli. Petrõkina hea hooaeg jätkus Bostonis MMil kui ta tõi 8. kohaga Eestile olümpiakoha.

Esimest korda anti aasta naissportlase tiitel välja 1967. aastal kui selle võitis kergejõustiklane Laine Erik. 2024. aastal valiti aasta naissportlaseks ujuja Eneli Jefimova.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlased ja parasportlased selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

"Spordiaasta tähed 2025" gala otseülekannet saab jälgida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel 28. detsembril kell 19.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

