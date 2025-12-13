X!

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

Varia
Foto: ERR
Varia

Uuel nädalal algab Eesti aasta sportlaste rahvahääletus, oma valikud teevad spordialaliidud ja ajakirjanikud. Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liige Tanel Kangert külastas ETV spordisaate stuudiot ning vaatas spordiaastale tagasi.

Eesti sportlased on võitnud sel aastal tiitlivõistlustelt üle 250 medali, kuid Kangerti sõnul jõuab lõplikule sõelale igas kategoorias veidi üle kümne nime. Eestlased on teinud tänavu suurepäraseid esitusi ka mitte-olümpiaaladel, kuidas kõrvutada erinevaid ja sageli võrreldamatuid alasid?

"Debatt on kogu aeg õhus, mida väärtustada. Järjest enam hindame spordis ka emotsiooni, mis see pakub publikule. Medalitel on oma kaal, aga läbi ajaloo on olnud püsiv, et meil on palju medaleid, aga neid on vähe olümpiaaladelt. Kellele meeldib rohkem üks ala, see valib selle," rääkis Kangert.

"Laiem publik nii väga ei vaatagi, kas see oli MM-i või EM-i medal. Võib-olla on lihtsam meeles pidada võistlust, mis kodus toimus. Seda, mis on hiljem olnud, on värskemalt meeles. Kuna tulemus selgub kolme grupi hääletamise koondhinnete liitmisel, siis rahva hääl on ainult üks osa."

Kristjan Kalkun ja Tanel Kangert Autor/allikas: ERR

Aasta sportlaste valimisel on individuaalsportlastel selge eelis, aga millal saab tõsta esile erinevate sportmängude esindajaid? "Sportmängude sportlased on alati ka sees olnud. See aasta võib välja tuua emotsioonide mõistes Eesti meeste korvpallikoondise, võrkpallikoondis kvalifitseerus MM-ile, vehklejatel on naiskondlikult hästi läinud," rääkis Kangert.

"Ühte kindlat nime on meeskonnaaladel alati raske välja tuua. Kui meil pole kedagi näiteks maailma tippliigas korvpalli-jalgpalli mängimas, on tõenäoliselt meeskonnasportlasel raskem saada parimaks sportlaseks individuaalselt," lisas endine tipprattur.

Viimastel aastatel on aasta treeneri valimisel osutunud võitjaks küll eestlane, aga ajalooliselt on auhinna võitnud ka välismaalased. Kas see auhind võiks olla Eesti treenerile või pole see nii oluline? "Iseenesest on reegel paigas selliselt, et treeneril peab olema kutse. Ma arvan, et siin ei peaks vahet tegema, kas ta on eestlasest või välismaalasest treener. Kui ta teeb head tööd ja meie sportlane tema abil saab häid tulemusi, siis miks mitte," arvas Kangert.

"Selle aasta põnevusena on näha, kas varasemast parimast sportlasest võib saada ka parim treener. Selliseid on tänavu sõelal mitu tükki, kellel on potentsiaali see võit tuua,"

EOK viib aasta sportlase hääletuse läbi ajavahemikus 15.-21. detsember. Laureaadid kuulutatakse välja 28. detsembril ETV saates "Spordiaasta Tähed 2025".

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:52

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

23:16

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

22:44

Spordipealinna projektijuht: küsiti, kas suudate päriselt selle ära teha

22:17

ETV spordisaade, 13. detsember

21:58

Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

21:32

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

21:03

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

20:37

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

20:10

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

19:34

Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:45

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

13:45

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

14:05

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

11:14

Belgrad värvus mustaks

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

15:58

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

17:16

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo