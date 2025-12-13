Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

Eesti sportlased on võitnud sel aastal tiitlivõistlustelt üle 250 medali, kuid Kangerti sõnul jõuab lõplikule sõelale igas kategoorias veidi üle kümne nime. Eestlased on teinud tänavu suurepäraseid esitusi ka mitte-olümpiaaladel, kuidas kõrvutada erinevaid ja sageli võrreldamatuid alasid?

"Debatt on kogu aeg õhus, mida väärtustada. Järjest enam hindame spordis ka emotsiooni, mis see pakub publikule. Medalitel on oma kaal, aga läbi ajaloo on olnud püsiv, et meil on palju medaleid, aga neid on vähe olümpiaaladelt. Kellele meeldib rohkem üks ala, see valib selle," rääkis Kangert.

"Laiem publik nii väga ei vaatagi, kas see oli MM-i või EM-i medal. Võib-olla on lihtsam meeles pidada võistlust, mis kodus toimus. Seda, mis on hiljem olnud, on värskemalt meeles. Kuna tulemus selgub kolme grupi hääletamise koondhinnete liitmisel, siis rahva hääl on ainult üks osa."

Kristjan Kalkun ja Tanel Kangert Autor/allikas: ERR

Aasta sportlaste valimisel on individuaalsportlastel selge eelis, aga millal saab tõsta esile erinevate sportmängude esindajaid? "Sportmängude sportlased on alati ka sees olnud. See aasta võib välja tuua emotsioonide mõistes Eesti meeste korvpallikoondise, võrkpallikoondis kvalifitseerus MM-ile, vehklejatel on naiskondlikult hästi läinud," rääkis Kangert.

"Ühte kindlat nime on meeskonnaaladel alati raske välja tuua. Kui meil pole kedagi näiteks maailma tippliigas korvpalli-jalgpalli mängimas, on tõenäoliselt meeskonnasportlasel raskem saada parimaks sportlaseks individuaalselt," lisas endine tipprattur.

Viimastel aastatel on aasta treeneri valimisel osutunud võitjaks küll eestlane, aga ajalooliselt on auhinna võitnud ka välismaalased. Kas see auhind võiks olla Eesti treenerile või pole see nii oluline? "Iseenesest on reegel paigas selliselt, et treeneril peab olema kutse. Ma arvan, et siin ei peaks vahet tegema, kas ta on eestlasest või välismaalasest treener. Kui ta teeb head tööd ja meie sportlane tema abil saab häid tulemusi, siis miks mitte," arvas Kangert.

"Selle aasta põnevusena on näha, kas varasemast parimast sportlasest võib saada ka parim treener. Selliseid on tänavu sõelal mitu tükki, kellel on potentsiaali see võit tuua,"

EOK viib aasta sportlase hääletuse läbi ajavahemikus 15.-21. detsember. Laureaadid kuulutatakse välja 28. detsembril ETV saates "Spordiaasta Tähed 2025".