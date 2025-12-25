X!

Selgusid aasta meessportlase nominendid

Johannes Erm, Mart Seim, Ralf Tribuntsov
Johannes Erm, Mart Seim, Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Kollaaž/Eesti Kergejõustikuliit/Eesti Olümpiakomitee/Eesti Ujumisliit
Eesti Olümpiakomitee avalikustas aasta meessportlase nominendid. Laureaadid kuulutatakse välja juba pühapäeval toimuval suurejoonelisel "Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal.

Aasta meessportlane 2025 nominendid on:

  • Johannes Erm, kergejõustik

Mitmevõistleja Johannes Erm võttis kevadel ette vägeva missiooni – teha kaks seitsmevõistlust kahenädalase vahega. Kui Apeldoorni sise-EM-il pidi ta leppima neljanda kohaga, siis Nanjingi sise-MM-il rändas kaela juba hõbemedal. Pärast põlveoperatsiooni võitles ta Tokyo MM-il kümnevõistluses välja viienda koha.

  • Mart Seim, tõstmine

Tõstja Mart Seim võitis Moldovas Chisinaus peetud Euroopa meistrivõistlustel üliraskekaalus hõbemedali üheksa aastat pärast seda, kui tõusis viimati tiitlivõistlustel pjedestaalile.

  • Ralf Tribuntsov, ujumine

31-aastaselt elu parimasse vormi tõusnud Ralf Tribuntsov krooniti 50 m seliliujumises Euroopa lühiraja meistriks. Veel paar aastat tagasi lõpetas ta karjääri, kuid nüüd ei jõua tema tänavu ujutud Eesti rekordeid enam keegi kokku lugeda.

Eestis on aasta sportlasi valitud 1955. aastast. Mullu valiti aasta meessportlaseks mitmevõistleja Johannes Erm. Kõige rohkem aastaid järjest on Eesti aasta meessportlaseks valitud rattur Aavo Pikkuus – viis korda aastail 1974–1978.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlased ja parasportlased selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. "Spordiaasta tähed 2025" gala otseülekannet saab jälgida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel 28. detsembril kell 19.30.

Toimetaja: Maarja Värv

