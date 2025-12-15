Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

"Meil on olnud suhteliselt edukas spordiaasta. Oleme tänavu võitnud üle 250 medali, aga loomulikult on olnud ka paremaid aastaid. Sel aastal on meil kaheksa kategooriat, millest mõned on uued. Loomulikult on alles klassikalised kategooriad nagu parim meessportlane, parim naissportlane, parim treener ja parim võistkond, aga üks uuendus on see, et meil on noorte arvestuses eraldi parim noormees ja parim neiu," rääkis Kanter.

Aasta noorsportlase auhinda on välja jagatud alates 2006. aastast, kuid meestest on selle auhinna pälvinud ainult Heiki Nabi (2006) ja Deniss Karpak (2007)."Ma ei saa öelda, et soovisime poistele ruumi teha, aga vaatasime statistikat, et viimane parim meessoost noorsportlane oli aastal 2007. Tüdrukud on viimased 20 aastat puhta vuugi teinud. Noormeestel on tulemusi olnud, aga meil on olnud nii säravad naistähed nagu Kelly Sildaru ja Eneli Jefimova," selgitas Kanter.

Tallinn kandis sel aastal Euroopa spordipealinna tiitlit ning Kanteri arvates paistis üks Tallinnas toimunud suursündmus selgelt välja. "Kindlasti olid kõige säravamad iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused, kus Niina Petrõkina tuli Euroopa meistriks. See oli kindlasti isiklik kogemus, millele sai kaasa elada. Suure korvpallisõbrana jäid mulle muidugi meelde ka meie korvpallikoondise mängud EM-il."

Võitjad selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude häälte liitmisel. "Eks nende valimistega on alati nii, et kuskil on mingi populaarsus, näiteks ala kandepind. Me ei saa öelda, et on aasta parima valimine, sest võitjad selguvad kolme grupi valiku põhjal: rahvas, alaliidud ja spordiajakirjanikud. Eks ta lõpuks ongi selline mix," sõnas Kanter.

Laureaadid tehakse teatavaks 28. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval auhinnagalal "Spordiaasta tähed 2025", mida saab jälgida ka ETV vahendusel.