Kipchoge parandas Berliinis maratonijooksu maailmarekordit

Eelmise maailmarekordi püstitas 37-aastane Kipchoge samuti Berliini maratonil neli aastat tagasi, tänavu jooksis ta toonasest ajast 30 sekundit kiiremini.

Kipchoge on nüüd enda karjääri 17 maratonist võitnud 15, nende seas kahel korral olümpial.

Teisena finišeeris Berliinis keenialane Mark Korir (02:05.58) ja kolmas oli etiooplane Tadu Abate (2:06.28).

Parim naine oli etiooplanna Tigist Assefa, kelle lõpuaeg oli 2:15.37. Tegemist on uue rajarekordiga naiste arvestuses, ühtlasi on see naiste kõigi aegade kolmas tulemus maratonis.