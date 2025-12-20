X!

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo lõpetas kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria, kui alistas laupäeval kodusaalis 99:73 Liepaja.

540 pealtvaataja ees toimunud mängus võitis kodumeeskond avaveerandi 29:15 ja kümnest punktist väiksemaks enam eduseisu ei lubanudki. Kalev/Cramo tabas väljakult viskeid 48-protsendiliselt, aga 36 vabaviskest läbisid korvirõnga vaid 21 (58 protsenti).

Anrijs Miška panustas kodumeeskonna võitu 21 punkti ja üheksa lauapalliga, Kregor Hermet sai 16 punkti ja kümne lauapalliga kirja kaksikduubli. 17 punkti lisas Hugo Toom, kes tabas kaheksast vabaviskest kaks. Liepajat vedas rünnakul 23 punkti visanud Xavier Dusell.

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liigas sel hooajal võitnud seitse ja kaotanud viis mängu, millega ollakse tabelis seitsmendal kohal. Täiseduga jätkab Tartu Ülikool Maks & Moorits, Eesti klubidest edestab Kalev/Cramot veel TalTech/ALEXELA (8-5). Liepaja sai kolme võidu kõrvale kümnenda kaotuse.

Toimetaja: Anders Nõmm

