Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

BC Kalev/Cramo mängis võõrsil Ogre vastu maha 14-punktilise edu ja pidi kahe lisaaja järel kaotusega leppima. Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi kodus Valmiera vastu vaeva nägema, aga teenis oma 12. järjestikuse võidu.

Cramo haaras võõrsil koheselt ohjadest ning läks juba avaveerandil 14 punktiga juhtima. Ogre tegi väikese tagasituleku, aga poolajaks oli Cramo taas 12 punktiga peal ning kolmandal veerandil kasvas edu taas 14-punktiliseks. Valitsev Eesti meister viskas veerandi viimase kuue minutiga aga ainult kolm punkti ning Ogrel õnnestus otsustava veerandi eel viigistada.

Cramo tegi seejärel veel 7:0 spurdi ja juhtis ühel hetkel kuuega, aga normaalajal võitjat ei selgunudki ja mäng läks 80:80 viigiseisul lisaajale. Külalised jäid pea kaks minutit enne lisaaja lõppu kahepunktilisse kaotusseisu, aga Severi Kaukiainen tabas korvi lähedalt ning viis kohtumise teisele lisaajale.

Seal kehtestas Ogre võimu ning alustas perioodi 12:3 spurdiga, vormistades sireeni kõlades 111:101 (17:26, 23:26, 24:13, 18:17, 29:19) võidu.

Cramo algviisiku mehed viskasid kõik vähemalt 13 punkti, aga pingilt saadi vaid 15-punktiline panus. Andrijs Miška viskas 21 punkti ja haaras 12 lauapalli, Kaukiaineni arvele jäi 18 silma ning Hugo Toom ja Kregor Hermet panustasid 17 punktiga. Üleplatsimees oli Ogre äär Karlis Apsitis, kes lõpetas 26 punktiga.

Eesti klubi saatis kaugviskejoone tagant teele 26 viset, millest rõnga läbis vaid kuus. Ogre vastas 23-protsendilisele tabavusele aga 32 viskega, tabades neist pooled.

Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Sel hooajal kõik mängud võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustas laupäeval Valmierat ning asus teisel veerandil kaheksaga juhtima, kuid play-off'i kohal olev Läti klubi püsis mängus ja poolajapausile mindi külaliste 41:40 eduseisul.

Kolmandal veerandil juhtis Valmiera kuue silmaga, aga veerand möödus tasavägiselt ja Tartu Ülikool alustas neljandat veerandit kümne vastuseta punktiga. Külalised tegid siiski lõpu huvitavaks ning jõudsid 13:2 spurdi toel vähem kui minut enne lõpusireeni punkti kaugusele. Karl Johan Lips pani 35 sekundit enne mängu lõppu võimsalt pealt ja tabas Valmiera ebaõnnestunud rünnaku järel veel kaks vabaviset, aidates Tartu Ülikooli rabeda lõpu järel siiski 86:81 (26:18, 14:23, 22:18, 24:22) võidule.

Bryce Mcbride viskas võitjate eest 22 punkti, Malcolm Bernard aitas 16 silmaga ja Markus Ilveri arvele jäi 13 silma. Aniwaniwa Tait-Jones kogus Valmiera eest 26 punkti ja kaheksa lauapalli.

TalTech/Alexela jätkas võidukalt, kui alistas kodupubliku ees Keila Coolbeti 86:63 (20:21, 25:11, 18:16, 23:15). Kaks ülikooliklubi meest said kirja kaksikduubli: Siim-Markus Post viskas 18 punkti ja jagas kümme resultatiivset söötu, Taavi Jurkatamm kogus 17 punkti ja 13 lauapalli. Kapten Oliver Metsalu viskas sarnaselt Postile 18 punkti, kuid kaksikduublist jäi tal puudu kaks lauapalli. Coolbeti parim oli Patrik Saal, kes lõpetas 13 punktiga. Isaiah Thompson tegi kümne punkti ja 12 lauapalliga samuti kaksikduubli.

Pärnu Transcom andis võõrsil esikolmikusse kuuluvale Riia VEF-ile lahingu ja juhtis veel kolmandal veerandil, kuid Läti klubi lõpetas tugevalt ja vormistas siiski 90:80 (16:24, 23:22, 29:14, 22:20). Üleplatsimeheks kerkis VEF-i tagamees Zahir Porter, kes lõpetas 27 punkti, kaheksa lauapalli ja kolme korvisööduga. Rickard Arvidsson oli 18 punktiga Pärnu resultatiivseim, aga nii Devin Harris kui Hendrik Eelmäe lisasid 16 silma.

Tabeliseis:

1. Tartu Ülikool 12-0

2. Riia Zelli 12-1

3. Riia VEF 12-2

4. Valmiera 9-4

5. Ventspils 9-4

6. TalTech 8-5

7. Kalev/Cramo 6-5

8. Ogre 6-8

9. Pärnu 3-7

10. Liepaja 3-9

11. Keila Coolbet 2-9

12. Viimsi 2-10

13. Keila KK 2-11

14. Läti Ülikool 0-11