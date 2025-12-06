Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

Korvpalli Eesti-Läti liigas sai valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo teise järjestikuse kaotuse, kui jäi kodusaalis lisaaja järel 92:99 alla Ventspilsile.

Ventpils võitis kolmanda veerandaja 24:11 ning Kalev/Cramo alustas otsustavat perioodi kümnepunktilises kaotusseisus, aga suutis sellest välja tulla. Küll viskas kodumeeskond 85:80 eduseisus olles viimase kolme minutiga ainult kaks punkti ning kohtumine läks lisaajale.

Erik Makke kaks tabavat vabaviset vähendasid seal 1.41 enne lõpusireeni Kalev/Cramo kaotusseisu minimaalseks, ent päev varem Keilas tasavägise mängu järel sealse Coolbeti meeskonna alistanud Ventspils leidis võidu võtme Roberts Berze kahe tabava kaugviske näol.

Eelmises voorus Riia VEF-ile kaotanud Kalev/Cramo tabas laupäeval 26 kaugviskest seitse, Ventspils sai Eesti meeskonna pallikaotustest 22 punkti (Kalev/Cramo sealjuures kümme).

Anrijs Miška ja Hugo Toom viskasid Kalev/Cramo kasuks 22 punkti, Severi Kaukiainen panustas 17 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Üleplatsimeheks kerkis Cameron Shelton 24 punkti, kaheksa lauapalli ja viie korvisööduga.

Kalev/Cramol on tabelis nüüd kuus võitu ja neli kaotust, Ventspilsil kaheksa võitu ja neli kaotust.