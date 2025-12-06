X!

Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

Korvpall
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari. BC Kalev/Cramo - Sopoti Trefl
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari. BC Kalev/Cramo - Sopoti Trefl Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas sai valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo teise järjestikuse kaotuse, kui jäi kodusaalis lisaaja järel 92:99 alla Ventspilsile.

Ventpils võitis kolmanda veerandaja 24:11 ning Kalev/Cramo alustas otsustavat perioodi kümnepunktilises kaotusseisus, aga suutis sellest välja tulla. Küll viskas kodumeeskond 85:80 eduseisus olles viimase kolme minutiga ainult kaks punkti ning kohtumine läks lisaajale.

Erik Makke kaks tabavat vabaviset vähendasid seal 1.41 enne lõpusireeni Kalev/Cramo kaotusseisu minimaalseks, ent päev varem Keilas tasavägise mängu järel sealse Coolbeti meeskonna alistanud Ventspils leidis võidu võtme Roberts Berze kahe tabava kaugviske näol.

Eelmises voorus Riia VEF-ile kaotanud Kalev/Cramo tabas laupäeval 26 kaugviskest seitse, Ventspils sai Eesti meeskonna pallikaotustest 22 punkti (Kalev/Cramo sealjuures kümme).

Anrijs Miška ja Hugo Toom viskasid Kalev/Cramo kasuks 22 punkti, Severi Kaukiainen panustas 17 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Üleplatsimeheks kerkis Cameron Shelton 24 punkti, kaheksa lauapalli ja viie korvisööduga.

Kalev/Cramol on tabelis nüüd kuus võitu ja neli kaotust, Ventspilsil kaheksa võitu ja neli kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

James Harden tõusis kõigi aegade skooritegijate edetabelis kümnendaks

07.12

Konontšuk aitas koduklubi lisaajal võidule

06.12

Vaaks tabas avapoolajal viis kaugviset ja Providence jätkab kodus veatult

06.12

Raieste oli Hispaania kõrgliigas lähedal kaksikduublile

06.12

Kalev/Cramo kaotas Eesti-Läti liigas teise mängu järjest

06.12

Barcelona lõpetas Crvena zvezda koduvõitude seeria

06.12

Skoorimasin Durant jõudis ümmarguse tähiseni, Thunderi hoog ei rauge

06.12

Kriisa ja Cincinnati pidid linnarivaali paremust tunnistama

05.12

Tartu Ülikool pikendas võiduseeriat, Keila Coolbet kaotas kodus

05.12

Selgusid naiste korvpalli karikavõistluste finalistid

05.12

Jamesi sööt aitas Lakersi võidule, aga ligi 19 aastat kestnud seeria lõppes

videod

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo