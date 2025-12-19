Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

10 km ühisstardist murdmaasõidu 18. kohal lõpetanud Ilves sai hüppemäel kirja 86-meetrise hüppe, mis oli väärt 110,3 punkti. See tulemus oleks andnud 11. koha, kuid eestlane diskvalifitseeriti.

"Murdmaasõidus oli mul üks raskemaid päevi üldse, mis siin rajal on olnud. Keha oli jube tühi ja jalad rasked, aga võitlesin nii palju kui võidelda sai. Lõpuks kaotus nii ulme ei tulnudki," sõnas Ilves, kes jäi Jens Luraas Öftebrole alla 56 sekundiga.

"Hüppemäel ei olnud rasketes oludes kõige parem hüpe, aga kui ilma disklahvita olla 11., siis ei olegi kõige hullem," jätkas Ilves. "Kahjuks disklahv tuli, kuna null komadega jäi [õigest] hargimõõdust puudu. Ega muud polegi, kui tuleb natuke muutus teha kombel ja homme on loodetavasti kõik okei."

"Keeruline päev, aga vähemalt positiivse märgina saab selle välja tuua, et hüppemäel olen hakanud asjadele pihta saama. On vaja see asi ükskord ära vormistada, loodetavasti tuleb juba homme parem päev," võttis Ilves oma seisundi kokku.

Ramsaus algab laupäevane hüppevõistlus kell 10.15, suusaraja läheb esimene mees kell 15.45.