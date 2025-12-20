Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

Ilvese õhulend kandus 91,5 meetri kaugusele ning ta teenis sellega 113,1 punkti. Parim oli reedese võistluse võitja austerlane Thomas Rettenegger, kes sai kirja 95,5 meetrit ja 138,8 punkti. Ilves startis murdmaarajale liidrist minut ja 43 sekundit hiljem.

Austerlaste ja sakslaste kõrval pääses esikümnesse soomlane Ilkka Herola, kes hõivas teise koha 126,7 punktiga (91 m). Herola pääses rajale 48 sekundit pärast Retteneggerit.

Murdmaarajal püüdis Ilvese grupp poolel võistlusmaal nende ees sõitnud austerlased kinni ning finišis teenis eestlane 14. koha (+1.11,6).

Lõpusprindis edestas Vinzenz Geiger vaid 0,1 sekundiga Jens Luraas Oftebrod, kolmanda koha nimel sõitnud neljases grupis oli Johannes Lamparter (+8,4) omakorda kõige napima eduga kiirem Thomas Retteneggerist.