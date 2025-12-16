X!

Kodune padeliturniir toob platsile Kanepi ja Kontaveidi

Kaia Kanepi - Anett Kontaveit
Kaia Kanepi - Anett Kontaveit
Sel nädalal Eesti padelimaastiku aastasündmus EP Padel Masters, mil kolmel õhtul astuvad väljakutel lahingusse padelipaaride paremikud. Üksteise vastu võtavad mõõtu ka naistennisistid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit.

Eesti Padeli Liidu (EPL) Padel Masters turniirile saavad kutse EPL-i edetabeli kaheksa paremat meest ning neli paremat naist. Oma paarilised valivad nad ise, seega võib oodata võimsaid kooslusi.

Edetabeli eesotsas asetsevad meestes Kataloonia päritolu Arnau Vidal Miro ja naistes eetslanna Nora Leinus. Võistlus on üsna rahvusvaheline – osalemas on kolm Ladina-Ameerika mängijat, kes on padeliga koos kasvanud ja eestlasi spordialas omajagu kasvatanud. 

Võistlus toimub kolmel õhtul alates kell 17 Padel+ Kawe keskuses, Paepargi 11, Tallinn. Kolmapäeval alustavad turniiri mehed, kus esinumber Vidal Miro peab esimese mängu noormängijate Trevor Kosemaa ja Ronan Vahtrase vastu. Paralleelselt mängivad Eesti koondise peatreener Marek Marksoo ning Henrik Kosemaa kaksikvendade Mattias ja Kristofer Siimari vastu. Naised alustavad neljapäeval, Kontaveit ja Kanepi kohtuvad teises mängus, mis algab kell 19. 

Meeste finaal toimub reedel, kell 20. Naised mängivad alagruppe ja võitjad selguvad koondpunktide tulemusel. Viimased naiste mängud toimuvad reedel kell 18.30. 

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

