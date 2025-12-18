X!

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

Korvpall
Leemet Böckler
Leemet Böckler Autor/allikas: Miasto Szkła Krosno
Korvpall

Eesti korvpallur Leemet Böckleri klubi Krosno alistas Poola kõrgliiga 12. voorus kodus lisaajal Dabrowa Gornicza 92:87 (14:17, 23:24, 24:17, 18:21, 13:8).

Mäng kulges mõlema meeskonna jaoks tõusude-mõõnadega. Lisaajal oli Krosno jaoks tähtis ka Böckleri korv 23 sekundit enne lõppu, millest kodumeeskond asus juhtima 90:87.

Lõpuks viskas Böckler oma meeskonna parimana 20 punkti, võttis neli lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Võistkonnakaaslase Charles Jacksoni arvele jäi 19 silma, nii Ivica Radic kui ka Maurice Watson panustasid 16 punktiga. Viimane ka kümne tulemusliku sööduga. Kaotajate parim oli 20 punktiga Dominic Green.

Krosno jaoks oli tegemist alles hooaja teise võiduga üheksa kaotuse kõrval. Hooaja esimese võidu sai Krosno 31. oktoobril. Pärast seda oli meeskond kaotanud viis kohtumist järjest.

Dabrow Gornicza on kogunud neli võitu ja seitse kaotust. Tabeli kaks esimest on kaheksa võidu ja kahe kaotusega Gdynia ja Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefl.

Toimetaja: Siim Boikov

