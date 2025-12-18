Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

"Nagu öeldakse, siis olukord on s**t, aga see on meie tuleviku väetis. Ma ikkagi usun, et positiivseid asju hakkab juhtuma," kommenteeris Kregor Hermet taskuhäälingus "Kalev/Cramo PAFcast" meeskonna praegust seisu.

Kalev/Cramo on pidanud järjest vastu võtma kolm kaotust, kui enne koondiseakent kaotati võõrsil VEF-ile 85:90, pärast koondisepausi kodus lisaajal BK Ventspilsile 92:99 ning hiljuti võõrsil BK Ogrele pärast kaht lisaaega 101:111.

"Pärast Ogre mängu ütlesin [Gregor] Kuubale õues, et minul on hea sisetunne vaadates ette sellele ajale, kus hakatakse tibusid lugema. Ootame selle tibude hooaja ära ja teeme suuri üldistavaid kokkuvõtteid pärast seda," sõnas Hermet Kalev/Cramo taskuhäälingus. "See on muidugi selge, et midagi roosilist hooaja algus pole olnud. Mina isiklikult ei ole harjunud Cramos nii palju kaotama."

Saatekülaline Hugo Toom märkis, et kaotada peab ka oskama ning lisas, et kaotustest õpib rohkem. Hermet nõustus: "Kui sa tahad õnnestuda, siis pead mingid teed läbi käima. Hooaeg on alanud konarlikumalt, aga eks siin on palju faktoreid. Meil on hetkel mängu ümberehitamine, võib-olla selle nahka on need mängud ka läinud."

"Ei taha palju vabandusi tuua, aga eks vigastused ka [mõjutavad]. Enne Ventspilsi mängu saime teha vist ühe viis-viis trenni. Praegu on sellega raske, aga vaikselt juba trennis näha, et mõlemad pikad ameeriklased tulevad jõudsasti tagasi. Martin [Dorbek] ka," tõi Toom välja.

Ameeriklane Camaron Tongue peaks väljakule astuma juba sel laupäeval kell 19 Nord spordihoones, kui Kalev/Cramole tuleb külla järgmine Läti meeskond BK Liepaja.