X!

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

Korvpall
Kregor Hermet
Kregor Hermet Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

"Nagu öeldakse, siis olukord on s**t, aga see on meie tuleviku väetis. Ma ikkagi usun, et positiivseid asju hakkab juhtuma," kommenteeris Kregor Hermet taskuhäälingus "Kalev/Cramo PAFcast" meeskonna praegust seisu.

Kalev/Cramo on pidanud järjest vastu võtma kolm kaotust, kui enne koondiseakent kaotati võõrsil VEF-ile 85:90, pärast koondisepausi kodus lisaajal BK Ventspilsile 92:99 ning hiljuti võõrsil BK Ogrele pärast kaht lisaaega 101:111.

"Pärast Ogre mängu ütlesin [Gregor] Kuubale õues, et minul on hea sisetunne vaadates ette sellele ajale, kus hakatakse tibusid lugema. Ootame selle tibude hooaja ära ja teeme suuri üldistavaid kokkuvõtteid pärast seda," sõnas Hermet Kalev/Cramo taskuhäälingus. "See on muidugi selge, et midagi roosilist hooaja algus pole olnud. Mina isiklikult ei ole harjunud Cramos nii palju kaotama."

Saatekülaline Hugo Toom märkis, et kaotada peab ka oskama ning lisas, et kaotustest õpib rohkem. Hermet nõustus: "Kui sa tahad õnnestuda, siis pead mingid teed läbi käima. Hooaeg on alanud konarlikumalt, aga eks siin on palju faktoreid. Meil on hetkel mängu ümberehitamine, võib-olla selle nahka on need mängud ka läinud."

"Ei taha palju vabandusi tuua, aga eks vigastused ka [mõjutavad]. Enne Ventspilsi mängu saime teha vist ühe viis-viis trenni. Praegu on sellega raske, aga vaikselt juba trennis näha, et mõlemad pikad ameeriklased tulevad jõudsasti tagasi. Martin [Dorbek] ka," tõi Toom välja.

Ameeriklane Camaron Tongue peaks väljakule astuma juba sel laupäeval kell 19 Nord spordihoones, kui Kalev/Cramole tuleb külla järgmine Läti meeskond BK Liepaja.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

09:13

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

08:44

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

17.12

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

16.12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

videod

sport.err.ee uudised

16:37

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

16:16

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

15:51

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

15:07

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

14:40

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

14:14

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

12:41

Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

11:43

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

11:11

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

10:46

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

10:15

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

09:47

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

loetumad

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

16:37

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

17.12

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

08:09

Kristin Lätt proovib kätt kommentaatorina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo