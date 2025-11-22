X!

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkas korvpalli Eesti-Läti liigas oma suurepärast hooaega, kui alistas kodupubliku ees Ogre ning teenis sellega oma üheksanda järjestikuse võidu.

Tartu Ülikool alustas mängu hästi, aga jäi avaveerandi lõpuks kaotusseisu, mis paisus teisel veerandil 12-punktiliseks. Poolajapausile mindi Ogre 36:27 eduseisul, aga Tartu klubi jõudis kaks minutit enne kolmanda veerandi lõppu viigini, kuid otsustavaks veerandiks juhtis Ogre 47:43.

Võõrustaja alustas neljandat veerandit aga 11:2 spurdiga ning enam edu ei loovutanudki. Kolm minutit enne lõpusireeni juhtis Tartu Ülikool kaheksaga, kohtumise lõpuks jäi tabloole kodumeeskonna 65:59 (25:16, 12:20, 16:11, 22:12) võit.

Karl Johan Lips oli 17 punktiga üleplatsimees, lisaks haaras ääremees 14 lauapalli. Robert Valge panustas 16 punktiga, lisaks jagas ta seitse resultatiivset söötu. Kahekohalise punktisummani jõudis veel kapten Martin Paasoja, kes lõpetas 11 silma, nelja lauapalli ja kolme korvisööduga. Ogre parim oli tagamängija Anders Nelson, kes viskas 13 punkti.

BC Kalev/Cramo jäi Riias tugeva VEF-i vastu avaveerandi lõpus tagaajaja rolli, kuid kaevas end august välja ja jõudis taas eduseisuni. Poolajapausile läks VEF 49:45 eduseisul, aga Cramol õnnestus kolmandal veerandil taas korra juhtima minna.

Pärast seda dikteeris tasavägises kohtumises tempot pigem VEF, kes läks otsustaval veerandil veel kaheksaga juhtima, realiseerides lõpuks 90:82 (29:25, 20:20, 24:22, 17:18) võidu.

Cramo parim oli Severi Kaukiainen, kes lõpetas 24 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga, Erik Makke lisas omalt poolt 17 silma ja nii Hugo Toom kui Anrijs Miška skoorisid 11 punkti. Neli VEF-i mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, resultatiivseim oli 19 punkti ja kuus lauda kogunud Rostyslav Novitskyi. Kristaps Kilps lisas 17 punkti, Dairis Bertans 16 punkti. Puerto Rico mees Arnaldo Toro Barea haaras suisa 19 lauapalli, kaksikduublist jäi ta kahe punkti kaugusele.

Mäng kujunes väga rabedaks ning mõlemad meeskonnad viskasid üle 40 vabaviske: VEF tabas 42-st 33, Cramo sai 41 vabaviset ning realiseeris neist 27.

Tartu Ülikool on võitnud oma esimesed kümme mängu ning jätkab Eesti-Läti liigas liidrina. Kalev/Cramo on võitnud kuus mängu ja kaotanud kolm ning jätkab tabeli viiendal real.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

