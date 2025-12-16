X!

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

Kergejõustik
Letsile Tebogo
Letsile Tebogo Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Eelmise aasta suvel Pariisi olümpiamängudel meeste 200 meetri jooksus võidutsenud ning Botswana riigile esimese olümpiakulla toonud Letsile Tebogo ütles, et pärast olümpiat tehti talle mitu pakkumist kodakondsuse vahetamiseks.

22-aastane Tebogo teenis mullu Pariisis vägeva võidu, kui lõpetas 200 meetri jooksu finaalis ajaga 19,46, kerkides sellega ühtlasi kõigi aegade edetabelis viiendaks. Paar päeva pälvis ta meeskonnaga 4 x 400 meetri jooksus ka hõbemedali. Sprinter võeti kodumaal vastu tõelise kangelasena ning eelmisel nädalal anti talle üle elumaja, mille Botswana valitsus olümpiavõitjale lubas.

Tebogo rääkis, et pärast ajaloolist olümpiavõitu jõudis tema lauale kolm pakkumist kodakondsust vahetada. "Mulle tehti pakkumised Katarist, Abu Dhabist (Araabia Ühendemiraadid - toim) ja Tuneesiast. Need on siiani mu laual," rääkis sprinter. "Ütlesime neile, mis meie väärtus on ja nad lubasid pakkumisi parandada. Nii lihtsalt on."

Teise lipu alla kolimine on viimastel aastatel aina enam teemaks kerkinud, suvel tegid selle otsuse Pariisis Jamaicale olümpiarekordiga kulla pälvinud kettaheitja Roje Stona ning kuulitõukes pronksi pälvinud Rajindra Campbell, kes esindavad tulevikus Türgit. Peamiseks selgituseks tuuakse see, et kodumaal ei saa sportlased piisavalt toetust ja pakkumised teistelt riikidelt on liiga head, et ära öelda.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu reeglite järgi on sportlastel vaja oodata kolm aastat, et uut riiki esindada. Jamaicalased tegid oma kolimise ametlikuks piisavalt vara ja saavad 2028. aastal Los Angelese olümpial juba võistelda.

Tebogo jookseb seega järgmisel olümpial veel Botswana värvides, aga tulevik on lahtisem. "Oleme seni pakkumistele ära öelnud. Peame arvestama sellega, et jääksime spordist aastateks kõrvale ja ei saaks ühtegi riiki esindada. Seega hetkel ühtegi reaalset varianti [kodakondsust vahetada] ei ole," ütles olümpiavõitja.

"See aasta oli alles algus, ma jõudsin kõige suurema saavutuseni ja olin maailma kiireim mees," lisas 22-aastane sprinter. "Aga olen aina enam maailma mõistma hakanud, mida see sulle pakkuda saab. See on lõppude lõpuks töö."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

