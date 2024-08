Üllatusmees napsas Alekna eest kuldmedali

25-aastane Stona alustas avavooru tagasihoidliku 61.66-ga, kuid sai teises voorus kirja märksa parema 65.20.

Teise vooru järel hoidis liidrikohta 21-aastane Alekna, kes heitis 69 meetrit ja 97 sentimeetrit, millega ületas oma isale Virgilijusele kuulunud olümpiarekordi.

Stona heitis kolmandas voorus üle 66 meetri joone, aga valmistas tõelise üllatuse neljandas voorus, kui sai kirja uue olümpiarekordi 70.00.

Alekna järgmised heited kandusid 69 meetri lähedale, kuid sellest enamat ta ei suutnud ning Stonast sai esimene väljaspool Euroopat või USA-d sündinud olümpiavõitja. Pronksmedalile tuli austraallane Matthew Denny, kes sooritas oma parima heite teises voorus (69.31).

"Ma ei ole kurb," sõnas Alekna võistluse järel Eesti ajakirjanikele. "Stona võit oli kõigi jaoks üllatus. Ma tean, et ta on andekas heitja ja ma tean ka seda, et ta suudab üle 70 meetri heita, kuid mitte keegi meist ei oodanud, et ta seda olümpial teeb. Ma ei ole esimene ega viimane sportlane, kes nii napilt kullast ilma jääb. See on okei, sport ongi selline."

Esimesena jäi medalita valitsev Euroopa meister Kristjan Ceh (68.41). Sloveenile järgnesid austerlane Lukas Weisshaidinger (67.54) ja sakslane Clemens Prüfer (67.41).

"Loomulikult ootasin medalit. Tulin tänavu Euroopa meistriks, olin enne olümpiat heas vormis ja treeningud tõestasid seda. Mul pole veel ühtegi olümpiamedalit. Ma tahtsin seda võita. Tundsin ennast võistluse ajal hästi, olin enesekindel, aga paraku kogesin ebaõnne. Kettaheide on viimastel aastatel palju muutunud. Tase on meeletult kõrgel. Täna läks vaja ligi 70 meetrist heidet, et pronksmedal võtta. Väga-väga kõrgetasemeline võistlus," rääkis Ceh.

Tokyo olümpiavõitja rootslane Daniel Stahl platseerus seitsmendale kohale 66.95-ga. Esikaheksa lõpetas leedulane Andrius Gudzius (66.55).