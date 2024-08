Pika teatejooksu poolfinaalide kiireimad olid Botswana ja USA

Neljapäeval riigi ajaloo esimese olümpiavõidu teeninud Botswana jooksutempo ei raugenud ka reede pärastlõunal, kui nelik koosseisus Letsile Tebogo, Busang Collen Kebinatshipi, Anthony Pesela ja Bayapo Ndori ajaga 2.57,76 eeljooksude kiireima aja jooksid.

Tegelikult oleks pidanud Botswana avavahetuse jooksma Leungo Scotch, kuid 28-aastane mees sai soojendusel vigastada, mistõttu asendas teda hoopis eelmisel õhtul 200 meetri jooksu olümpiavõitjaks tulnud Letsile Tebogo.

"Ma ei arvanud, et täna jooksma pean. Võtsin oma riided rajale kaasa, et saaks eilsest veidi lõdvestuda ja end soojas hoida ja tiimikaaslasi motiveerida," sõnas Tebogo. "Läksin tualetti ja tagasi tulles kuulsin, et Leungo sai vigastada. Mõtlesin, et mis ma nüüd teha saan. Nad küsisid mult, kas saan neid abistada, siis jooksin oma tuppa tagasi ja tõin varustuse ja võitsime."

Tebogo lisas, et tõenäoliselt jookseb ta ka laupäevases finaalis.

Kiires esimeses eeljooksus järgnesid Botswanale britid (2.58,88) ning ameeriklased (2.59,15). USA esimest vahetust jooksnud Quincy Wilson tegi 16-aastaselt oma olümpiadebüüdi ning on nimi, mida edaspidi tiitlivõistlustel meeles pidada. Ühtlasi sai temast USA olümpiaajaloo noorim kergejõustiklane.

Samast jooksust pääsesid edasi veel Jaapan, kes oli kokkuvõttes ajaga 2.59,48 neljas ning Sambia, kes pälvis ajaga 3.00,08 viimase ehk kaheksandana edasipääsu. Teisest jooksust pääsesid edasi Prantsusmaa (2.59,53), Belgia (2.59,84) ja Itaalia (3.00,26).

Nigeeria lõpetas ajaga 2.59,81, kuid said oma rajalt väljumise tõttu disklahvi.

Naiste seas oli kiireim USA nelik koosseisus Quanera Hayes, Shamier Little, Aaliyah Butler ja Kaylyn Brown, kelle 3.21,44 oli konkurentidest enam kui kolme sekundi võrra kiirem.

Lisaks neile jooksevad finaalis veel Suurbritannia (3.24,72), Prantsusmaa (3.24,73), Jamaica (3.24,92), Belgia (3.24,92) Holland (3.25,03), Iirimaa (3.25,05) ning Kanada (3.25,77).

4 x 400 meetri teatejooksu finaalid toimuvad laupäeval.