Jamaica olümpiatähed kolivad Türgi lipu alla

Pariisis kettaheite olümpiarekordi püstitanud Stona ning kuulitõukes teise tulemusega OM-hõbedast ilma jäänud Campbell on juba Türgi pakkumise vastu võtnud ning teadaolevalt maksab nende uus lipuriik neile 500 000 USA dollarit, millele lisanduvad preemiad heade tulemuste eest.

Kuid Stona ja Campbell pole ainsad: teadaolevalt kolivad Türgi lipu alla veel Pariisi olümpial ja kaks aastat tagasi Budapesti MM-il kaugushüppes hõbeda võitnud Wayne Pinnock ning U-20 vanuseklassis kolmikhüppe maailmarekordi püstitanud Jaydon Hibbert.

Väljaanne Caribbean National Weekly kirjutas, et Jamaica tippsportlased ei saa oma kergejõustikuliidult piisavalt toetust ning arvestades nende kõrget taset, peaks Jamaica tegema suuremaid investeeringuid, et tiitlivõistluste medalinõudlejatest kinni hoida.

Jamaica spordi jaoks on see juba suur hoop: Pariisis teeniti kokku kuus medalit ja neli neist tulid väljakualadelt. Kolm olümpiamedalisti ei esindaks enam sünniriiki, enam riiki ei esinda, Stona tuli ainsana olümpiavõitjaks.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu reeglite järgi on sportlastel vaja oodata kolm aastat, et ta saaks uut riiki esindada. Stona ja Campbell on muudatuse juba ametlikuks teinud, teised peaksid seda tegema enne juunit, et 2028. aastal Los Angelese olümpial osaleda.