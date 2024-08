Olümpiarekordi heitnud Stona ERR-ile: teadsin, et minus on see heide olemas

25-aastane jamaicalane alustas võistlust tagasihoidlikult, aga näitas neljandas voorus oma võimu, kui heitis kette täpselt 70 meetri kaugusele. Ta edestas lõpuks maailmarekordimeest Mykolas Aleknat kolme sentimeetriga ning 70.00 läheb kirja kui uus olümpiarekord.

"Mul oli hea tunne, teadsin, et minus on see heide olemas," ütles värske olümpiavõitja ERR-ile. "Tundsin end trennis hästi, soojendusel ka. Jõudsin finaali ja mul ei olnud midagi kaotada - olin seitsmendal kohal. Tegin hea heite, kõik tuli õigesti välja."

Arkansase ülikoolis tudeerinud Stona on kahemeetrine mürakas, kes sai kevadel Ameerika jalgpalli profiliigast (NFL) kutseid treeninglaagrisse. Kettaheitja ja NFL - eestlastele täitsa tuttav teema.

Margus Hundi endiselt koduklubilt New Orleans Saintsilt ning Green Bay Packersilt kutse saanud Stona ütles ERR-ile, et pole veel lõplikku otsust teinud. "Raske küsimus, millele vastust leida. Vaatan, kuidas see nädal läheb. Tuleb pikk nädal, aga varsti tuleb uudiseid," ütles ta.

Alekna võitis pronksi tulemusega 69.97, kõrgetasemelises heitluses pälvis pronksmedali austraallane Matthew Denny (69.31).