Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim
Võõrsil mängivatel Eesti võrkpalluritel oli möödunud nädalal taas tihe graafik, kuid nii mõnigi tegi hiilgava soorituse.
Jaapani meistriliigas sai võidurõõmu tunda Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas, kes mängis lõppenud nädalal kahel korral Nagano meeskonnaga. Esimese mängu võitis Hokkaido 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:21), Tammearult 12 ja Tammemaalt kümme punkti. Teine mäng lõppes Hokkaido klubi 3:2 (23:25, 20:25, 25:23, 29:27, 16:14) võiduga, selles mängus panustas Tammearu koguni 33 punkti, Tammemaalt taas kümme silma. Tabelis kerkis Hokkaido nelja võiduga seitsmendaks, vahendab Volley.ee.
Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas aitas Robert Täht Al Jazira meeskonna 3:1 (25:14, 25:20, 21:25, 25:21) võidule Al Wasli üle. Eestlasest nurgaründaja tõi 19 punkti (+12). Tähe koduklubi on ka liigatabelis kaheksa punktiga esikohal.
Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto 3:0 (25:21, 25:19, 25:16) võidu Lagonegro üle. Allik tõi oma meeskonna kasuks 13 punkti (+6), lüües ka neli serviässa. Liigas ollakse 17 punktiga viiendal kohal.
Portugalis sai Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting 3:0 (25:18, 25:16, 25:22) jagu Madalenast, Aru tõi osalise mänguajaga kaks punkti (1). Teises mängus oldi 3:0 (25:15, 25:15, 25:19) paremad Clube Kairosest, Aru ei mänginud. Tabelis on Sporting 25 silmaga esimene.
Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois kirja 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) võidu Colombier' üle. Kurik panustas kaheksa punkti (+3). Liigas asub Genfi klubi 20 punktiga kolmandal kohal.
Prantsusmaa meistriliigas peeti kaks mänguvooru. Robert Viiber ja Narbonne said seekord kaks kaotust. Esmalt tuli tunnistada Plessis-Robinsoni 3:2 (32:34, 25:13, 25:21, 22:25, 19:17) paremust, Viiber sai kirja täismängu ning panustas ka viis punkti (+1). Seejärel pidi Viiberi tööandja tunnistama ka Tourcoing' 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27) üleolekut, eestlasest sidemängija viibis väljakul kogu mängu ja tõi ka ühe punkti (-3). Alex Saaremaa ja Chaumont said esmalt 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) jagu Pariisist, Saaremaa kaasa ei teinud. Teises kohtumises tuli aga tunnistada Tours'i 3:2 (22:25, 25:19, 25:21, 16:25, 15:11) paremust, Saaremaa sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis on Narbonne 12 punktiga kaheksas ja Chaumont kümne punktiga 12. kohal.
Esiliigas sai Ardo Kreegi koduklubi Saint-Quentin kirja kaks võitu. Esmalt alistati 3:2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:8) Reims, Kreegilt viis punkti (+2). Seejärel saadi 3:0 (25:22, 25:15, 25:17) võit Rennes' üle, Kreek ei mänginud. Tabelis ollakse 20 punktiga teisel kohal.
Aserbaidžaani meistriliigas sai Kevin Saare tööandja Ordu 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:21) võidu Ganjlari üle. Saar tõi oma meeskonna parimana 17 punkti (+10). FHN-Xilasedici VK ja Markkus Keel said kirja 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:23) võidu Murovi üle. Tabelis on Ordu kaheksa punktiga neljas ja Xilasedici üheksa punktiga teine.
Waldvierteli Union Raiffeisen ja Jan Markus Üprus said Austria meistriliigas 3:2 (25:22, 25:11, 28:30, 12:2515:11) võidu TJ Sokoli vastu. Üprus tõi osalise mänguajaga neli punkti (+4). Tabelis ollakse 19 punktiga kolmandal positsioonil.
Rumeenias alistas Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) Bukaresti Stiinta, Teppanilt ühe geimiga viis (+3) punkti, Hurt tõi kaheksa silma (+5). Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada sai 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) jagu Craiovast, Vanker sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängija tööle ka kaks punkti (-2), Lõhmus sekkus episoodiliselt ja tõi samuti kaks punkti (+0). Silver Maar ja Bukaresti Rapid kaotasid 2:3 (19:25, 25:22, 21:25, 25:23, 11:15) Bukaresti Steauale, Maar ei mänginud. Liigatabelis on Zalau 20 punktiga esimene, Galati 16 punktiga teine ja Rapid kümne punktiga kaheksas.
Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik teenisid Poola kõrgliigas 3:0 (25:13, 25:16, 25:15) võidu Nowy Dwor Mazowiecki üle. Laak tõi kahe geimiga neli punkti (+1). Tabelis ollakse 17 punktiga neljandad.
Uniza Žilina naiskond ning Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti teenisid Slovakkia meistriliigas 3:0 (25:8, 25:17, 25:21) võidu Pezinoki üle. Cicetti panustas üheksa punktiga (+7) ning Kask lisas viis punkti (+4). Tabelis on Žilina 20 punktiga kolmas.
Soome meistriliigas pidas Marily Lassi tööandja kaks kohtumist. Esmalt pidi eestlanna koduklubiks olev LiigaPloki naiskond tunnistama LP Viesti 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) paremust, Lass ühe geimiga skoori ei avanud. Seejärel jäädi 2:3 (22:25, 25:21, 21:25, 30:28, 10:15) alla ka Arctic Volleyle, Lass ei mänginud. Tabelis on LiigaPloki kümne punktiga eelviimasel kohal. Lisaks peeti karikamäng, kui veerandfinaalis saadi 3:2 (25:22, 23:25, 25:22, 16:25, 15:8) jagu LP-Vampulast ja jõuti poolfinaali, eestlanna kaasa ei teinud.
Türgi kõrgliigas sai Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Besiktas 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 15:18, 10:15) kaotuse Göztepelt. Eestlanna tõi vähese mänguajaga ühe punkti (+1). Tabelis on Besiktas kümne punktiga kaheksas.
USA-s alustas Salme Adeele Hollase koduülikool American University NCAA turniiri, kus saadi avaringis 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) kaotus Coloradolt. Hollas oli kümne punktiga oma naiskonna parim.
Toimetaja: Kristjan Kallaste