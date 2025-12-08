Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim

Jaapani meistriliigas sai võidurõõmu tunda Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas, kes mängis lõppenud nädalal kahel korral Nagano meeskonnaga. Esimese mängu võitis Hokkaido 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:21), Tammearult 12 ja Tammemaalt kümme punkti. Teine mäng lõppes Hokkaido klubi 3:2 (23:25, 20:25, 25:23, 29:27, 16:14) võiduga, selles mängus panustas Tammearu koguni 33 punkti, Tammemaalt taas kümme silma. Tabelis kerkis Hokkaido nelja võiduga seitsmendaks, vahendab Volley.ee.

Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas aitas Robert Täht Al Jazira meeskonna 3:1 (25:14, 25:20, 21:25, 25:21) võidule Al Wasli üle. Eestlasest nurgaründaja tõi 19 punkti (+12). Tähe koduklubi on ka liigatabelis kaheksa punktiga esikohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto 3:0 (25:21, 25:19, 25:16) võidu Lagonegro üle. Allik tõi oma meeskonna kasuks 13 punkti (+6), lüües ka neli serviässa. Liigas ollakse 17 punktiga viiendal kohal.

Portugalis sai Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting 3:0 (25:18, 25:16, 25:22) jagu Madalenast, Aru tõi osalise mänguajaga kaks punkti (1). Teises mängus oldi 3:0 (25:15, 25:15, 25:19) paremad Clube Kairosest, Aru ei mänginud. Tabelis on Sporting 25 silmaga esimene.

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois kirja 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) võidu Colombier' üle. Kurik panustas kaheksa punkti (+3). Liigas asub Genfi klubi 20 punktiga kolmandal kohal.

Joosep Kurik Autor/allikas: Facebook/Chenois volleyball

Prantsusmaa meistriliigas peeti kaks mänguvooru. Robert Viiber ja Narbonne said seekord kaks kaotust. Esmalt tuli tunnistada Plessis-Robinsoni 3:2 (32:34, 25:13, 25:21, 22:25, 19:17) paremust, Viiber sai kirja täismängu ning panustas ka viis punkti (+1). Seejärel pidi Viiberi tööandja tunnistama ka Tourcoing' 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27) üleolekut, eestlasest sidemängija viibis väljakul kogu mängu ja tõi ka ühe punkti (-3). Alex Saaremaa ja Chaumont said esmalt 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) jagu Pariisist, Saaremaa kaasa ei teinud. Teises kohtumises tuli aga tunnistada Tours'i 3:2 (22:25, 25:19, 25:21, 16:25, 15:11) paremust, Saaremaa sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis on Narbonne 12 punktiga kaheksas ja Chaumont kümne punktiga 12. kohal.

Esiliigas sai Ardo Kreegi koduklubi Saint-Quentin kirja kaks võitu. Esmalt alistati 3:2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:8) Reims, Kreegilt viis punkti (+2). Seejärel saadi 3:0 (25:22, 25:15, 25:17) võit Rennes' üle, Kreek ei mänginud. Tabelis ollakse 20 punktiga teisel kohal.

Aserbaidžaani meistriliigas sai Kevin Saare tööandja Ordu 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:21) võidu Ganjlari üle. Saar tõi oma meeskonna parimana 17 punkti (+10). FHN-Xilasedici VK ja Markkus Keel said kirja 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:23) võidu Murovi üle. Tabelis on Ordu kaheksa punktiga neljas ja Xilasedici üheksa punktiga teine.

Waldvierteli Union Raiffeisen ja Jan Markus Üprus said Austria meistriliigas 3:2 (25:22, 25:11, 28:30, 12:2515:11) võidu TJ Sokoli vastu. Üprus tõi osalise mänguajaga neli punkti (+4). Tabelis ollakse 19 punktiga kolmandal positsioonil.

Rumeenias alistas Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) Bukaresti Stiinta, Teppanilt ühe geimiga viis (+3) punkti, Hurt tõi kaheksa silma (+5). Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada sai 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) jagu Craiovast, Vanker sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängija tööle ka kaks punkti (-2), Lõhmus sekkus episoodiliselt ja tõi samuti kaks punkti (+0). Silver Maar ja Bukaresti Rapid kaotasid 2:3 (19:25, 25:22, 21:25, 25:23, 11:15) Bukaresti Steauale, Maar ei mänginud. Liigatabelis on Zalau 20 punktiga esimene, Galati 16 punktiga teine ja Rapid kümne punktiga kaheksas.

Salme Adeele Hollas Autor/allikas: aueagles.com/Luke Miller

Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik teenisid Poola kõrgliigas 3:0 (25:13, 25:16, 25:15) võidu Nowy Dwor Mazowiecki üle. Laak tõi kahe geimiga neli punkti (+1). Tabelis ollakse 17 punktiga neljandad.

Uniza Žilina naiskond ning Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti teenisid Slovakkia meistriliigas 3:0 (25:8, 25:17, 25:21) võidu Pezinoki üle. Cicetti panustas üheksa punktiga (+7) ning Kask lisas viis punkti (+4). Tabelis on Žilina 20 punktiga kolmas.

Soome meistriliigas pidas Marily Lassi tööandja kaks kohtumist. Esmalt pidi eestlanna koduklubiks olev LiigaPloki naiskond tunnistama LP Viesti 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) paremust, Lass ühe geimiga skoori ei avanud. Seejärel jäädi 2:3 (22:25, 25:21, 21:25, 30:28, 10:15) alla ka Arctic Volleyle, Lass ei mänginud. Tabelis on LiigaPloki kümne punktiga eelviimasel kohal. Lisaks peeti karikamäng, kui veerandfinaalis saadi 3:2 (25:22, 23:25, 25:22, 16:25, 15:8) jagu LP-Vampulast ja jõuti poolfinaali, eestlanna kaasa ei teinud.

Türgi kõrgliigas sai Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Besiktas 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 15:18, 10:15) kaotuse Göztepelt. Eestlanna tõi vähese mänguajaga ühe punkti (+1). Tabelis on Besiktas kümne punktiga kaheksas.

USA-s alustas Salme Adeele Hollase koduülikool American University NCAA turniiri, kus saadi avaringis 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) kaotus Coloradolt. Hollas oli kümne punktiga oma naiskonna parim.