Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

Joventut oli kolm veerandaega tagaajaja rollis, kuid viimasel veerandajal suudeti mäng enda kasuks kallutada 12:3 vahespurdiga.

Võitjate rünnakut vedas vanameister Ricky Rubio, kes viskas üleplatsimehena 20 punkti ja jagas kaaslastele viis resultatiivset söötu.

Drell sattus kiirelt vigadega kimpu ning kogus lõpuks veidi vähem kui 12 mänguminutiga neli punkti (kahesed 1/1, vabavisked 2/2) ja kolm lauapalli.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Joventut paikneb liigatabelis seitsme võidu ja kahe kaotusega neljandal kohal. Tabeli tipus on Madridi Real (8-1), kes sai pühapäeval võõrsil Tenerifest (6-3) jagu 71:70.