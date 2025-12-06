Galerii | Saalijalgpallis liider FC Bunker Partner ei vääratanud

Tabelis tõusis viiendalt kohalt neljandaks Narva United FC, kes kodus oli kindlalt parem Tallinna FC Qarabagist 7:1 (2:0).

Tabeli teine Tartu Ravens Futsal oli võõrsil esimesel poolajal hädas Rummu Dünamoga, kuid kohtumine võideti kindlalt 9:3 (2:2).

FC Bunker Partner oli kodus Sillamäe Silla FC Phoenixist parem 6:2 (2:1). Kolm väravat lõi Edwin Stüf.

