Galerii | Saalijalgpallis liider FC Bunker Partner ei vääratanud

Saalijalgpallis liider FC Bunker Partner ei vääratanud
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste kuuendas voorus sai kindla võidu täiseduga jätkav tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner.
FC Bunker Partner oli kodus Sillamäe Silla FC Phoenixist parem 6:2 (2:1). Kolm väravat lõi Edwin Stüf.
Tabeli teine Tartu Ravens Futsal oli võõrsil esimesel poolajal hädas Rummu Dünamoga, kuid kohtumine võideti kindlalt 9:3 (2:2).
Tabeli kolmas Saku Sporting sai Lähtel jagu Tartu FC Interist 3:0 (0:0).
Tabelis tõusis viiendalt kohalt neljandaks Narva United FC, kes kodus oli kindlalt parem Tallinna FC Qarabagist 7:1 (2:0).
Põhiturniiri paremusjärjestus (7-8/14): 1. FC Bunker Partner 18, 2. Ravens Futsal 15. 3. Saku Sporting 10, 4. Narva United FC 9, 5. FC Qarabag 7, 6. Silla FC Phoenix 6, 7. Dünamo 3, 8. FC Inter 0 punkti.
Põhiturniiri esimese ringi viimane voor peetakse 12.-14. detsembrini.
