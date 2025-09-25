X!

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

Jalgpall
Eesti saalijalgpalli meistri auhind
Eesti saalijalgpalli meistri auhind Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Oktoobris stardib uus saalijalgpalli hooaeg, kus kaheksa meeskonda asuvad võistlema Eesti meistritiitli nimel. Hooaja avavooru mängud peetakse kuu teisel nädalavahetusel, 10. ja 11. oktoobril.

"Kalender on paigas ning hea meel on, et saame hooaega alustada kaheksa meeskonnaga. On nii uusi tulijaid kui ka tuttavaid võistkondi ning loodame, et ees ootab sportlikult tasavägine ja põnev hooaeg," ütles Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas.

Meistriliiga uut hooaega alustab tiitlikaitsjana Tallinna FC Bunker Partner. Lisaks on võistlustules möödunud hooajast tuttavad Narva United FC, Tartu Ravens Futsal, Saku Sporting ja Rummu Dünamo.

Varem eraldiseisvad klubid Sillamäe Silla FC ja Jõhvi FC Phoenix ühinesid ning tänavu osaleb kõrgliigas ühisvõistkond Silla FC Phoenixi nime all. Esiliigast tõusis Tartu FC Inter ja uue tulijana on võistlustules Tallinna FC Qarabag.

Saaliliigas koosnevad võistlused kaheringilisest põhiturniirist, mis viiakse läbi turniirisüsteemis kodus-võõrsil printsiibil ja karikasüsteemis mängitavatest kohamängudest, mis koosnevad veerand- ja poolfinaalidest, kolmanda koha mängust ning finaalist.

Saaliliiga esimese vooru kohtumised mängitakse 10. ja 11. oktoobril, kohamängud algavad veebruari lõpust.

Saalijalgpalli hooaja esimene karikas mängitakse välja pühapäeval, 5. oktoobril, kui superkarikafinaalis lähevad vastamisi Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal.

Toimetaja: Siim Boikov

