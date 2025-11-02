X!

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

Jalgpall
Tallinna Bunker Partner.
Tallinna Bunker Partner. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga 3. voorus lõppes neljast mängust kolm külalismeeskonna võiduga.

Vooru avamängus reede õhtul alistas Narva United FC kodus 9:2 (6:0) Tartu FC Interi. Laupäeval ja pühapäeval peetud kohtumistes saatis edu külalismeeskondi.

Liidermeeskondade vastasseisus läks Tartu Ravens Futsal küll Tartu FC Bunker Partneri vastu 1:0 juhtima, kuid kohtumise võitsid külalised kindlalt 6:3 (1:3).

Kiilis võitis Sillamäe Silla FC Phoenix Tallinna FC Qarabagi vastu poolaja 1:0 ja kogu kohtumise 5:0.

Vooru viimases kohtumises alistas Saku Sporting Kohilas 6:2 (3:1) Rummo Dünamo.

Kolme vooru järel on täiseduga ainuliider tiitlikaitsja FC Bunker Partner. Kaks võitu ja üks kaotus on kirjas Ravens Futsalil ja Saku Sportingul. Neli meeskonda on kogunud võrdselt kolm punkti. Ainsana pole punktiarvet avanud FC Inter.

Meistrivõistlused jätkuvad 14. ja 15. novembril kohtumistega Sporting - FC Qarabag, FC Inter - Silla FC Phoenix, Ravens Futsal - Narva United FC ja FC Bunker Parnter - Dünamo.

