Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

Tallinna Bunker Partner.
Tallinna Bunker Partner. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas jätkab nelja vooru järel täiseduga Tallinna FC Bunker Partner.

Neljandas voorus oli FC Bunker Partner kodus 5:2 (2:0) parem Rummu Dünamost.

Tabeli teine Tartu Ravens Futsal alistas kodus 4:1 (2:0) Narva United FC.

Kahe võidu ja ühe viigiga jagavad 3.-4. kohta Saku Sporting ja Tallinna FC Qarabag, kes neljandas voorus viigistasid omavahel 2:2. See oli hooaja esimene viik.

3 punkti on tabelis Narval, Rummul ja Sillamäe Silla FC Phoenixil. Sillamäelased oli viimati võõrsil 11:2 (4:1) parem Tartu FC Interist, kel on ainsana punktiarve avamata. Neli väravat lõi Daniil Dikopavlenko.

Neljas voor peetakse 22. novembril, keskses kohtumises on vastamisi Tallinna meeskonnad FC Qarabag ja FC Bunker Partner.

