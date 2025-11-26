X!

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

Saalijalgpalli Meistriliigas peeti viies mänguvoor, milles teenisid Narva United ja Silla Phoenix kindla võidu. Ravens jäi Tartu derbis peale ning täiseduga jätkab Bunker Partner, kes teenis võõrsil Qarabagi üle ülekaaluka võidu.

Saaliliiga vooru avamängus võttis Narva United FC võõrsil kindla 6:3 võidu Rummo Dünamo üle. Narva sai kirja hooaja teise võidutulemuse, samal ajal kui Rummu jaoks oli tegemist kolmanda järjestikuse kaotusega. Tabelis paiknevad nad vastavalt viiendal ja seitsmendal tabelireal, vahendab jalgpall.ee.

Sillamäel toimus väravaterohke lahing, kus Phoenix alistas Sportingu 8:6. Silla Phoenix kirjutas enda nimele hooaja teise võidutulemuse, Sportingu jaoks oli tegu teise kaotusega. Sporting paikneb liigatabelis kolmandal real, Silla on tabelis kuues.

Tartu derbi pakkus põnevust ja rohkelt väravaid, kus Tartu Ravens Futsal võttis Tartu FC Interi üle 7:4 võidu. Ravens Futsal on tabeli teine meeskond, jäädes liidrist maha kolme silmaga. Inter, kes pole seni punktiarvet avanud, on tabeli kaheksas.

Bunker Partner jätkas täiseduga ning teenis võõrsil Qarabagi üle kindla 13:2 võidu. Bunker on täiseduga tabeli esireal, Qarabagi jaoks oli tegu esimese kaotusega ning praegu paikneb meeskond tabeli neljandal positsioonil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

