Narva United FC tähistas sünnipäeva suureskoorilise võiduga

13. sünnipäeva pidav eelmise hooaja pronks Narva United FC ei suutnud esimest hooaega meistriliigas mängiva FC Interi vastu mängu esimesed kümme minutit väravat lüüa. Siis aga löödi väravaid paarisrakendis: avapoolajal sündisid 1. ja 2. värav 31-, 3. ja 4. värav 19-, 5.-6. värav 23-sekundilise vahega ning teise poolaja alguses löödi 7:0 ja 8:0 taas 31-sekundilise vahega.

Siis lõid vastased omavärava ja vastasid ka vastaste väravasse löödud "Narva stiilis" kahe palliga, lüües 25-sekundilise vahega 9:1 ja 9:2.

Narvakate kasuks lõi kolm väravat üks neljast meeskonna Ukraina leegionärist Juri Kidanov.

Mõlemad meeskonnad olid startinud kahe kaotusega. Pärast reedeõhtust võitu tõusis Narva United FC kolme punktiga jagama 3.-6. kohta. FC Inter on üks kahest meeskonnast, kel punktiarve veel avamata.

3. vooru keskses kohtumises on laupäeval Tartus vastamisi eelmise hooaja finalistid ja selle hooaja superkarikafinalistid ning seda hooaega kahe võiduga alustanud meeskonnad Tartu Ravens Futsal ja tiitlikaitsja Tallinna FC Punker Partner. Samal päeval mängivad Kiilis Tallinna FC Qarabag ja Sillamäe Silla FC Phoenix.

Vooru lõpetab pühapäeval Kohilas toimuv kohtumine Rummu Dünamo - Saku Sporting.