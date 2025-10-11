Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

Teise vooru mängud peetakse 24. ja 25. oktoobril.

Sillamäel kaotas üle-eelmise hooaja meister Sillamäe Silla FC Phoenix 2:8 (2:2) Tartu Ravens Futsalile, kes nädal varem oli võitnud Eesti superkarika. Kolm väravat kanti Ken-Krister Uuspalu arvele.

Narvas vormistas üllatuse Saku Sporting, kes alistas 4:3 (4:1) Narva United FC meeskonna. Teist hooaega meistriliigas mängiv Saku meeskond polnud eelmise kolmes kohtumises suutnud Narva meeskonda alistada.

Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel peeti kolm neljast avavooru mängust. Kolmest võidu saanud meeskonnast sai suurima võidu ja tõusis tabelis esimeseks Tartu Ravens Futsal.

