Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

Jalgpall
Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal alustasid meistriliiga hooaega võiduga.
Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal alustasid meistriliiga hooaega võiduga.
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel peeti kolm neljast avavooru mängust. Kolmest võidu saanud meeskonnast sai suurima võidu ja tõusis tabelis esimeseks Tartu Ravens Futsal.

Narvas vormistas üllatuse Saku Sporting, kes alistas 4:3 (4:1) Narva United FC meeskonna. Teist hooaega meistriliigas mängiv Saku meeskond polnud eelmise kolmes kohtumises suutnud Narva meeskonda alistada.

Esimest hooaega meistriliigas mängiv Tartu FC Inter läks küll tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partneri vastu koduväljakul kohtumist Anton Braiko väravast 1:0 juhtima, kuid mängu võitis Tallinna meeskond kindlalt 6:1 (1:1). Trevor Elhi lõi kolm väravat.

Sillamäel kaotas üle-eelmise hooaja meister Sillamäe Silla FC Phoenix 2:8 (2:2) Tartu Ravens Futsalile, kes nädal varem oli võitnud Eesti superkarika. Kolm väravat kanti Ken-Krister Uuspalu arvele.

Viimane avavooru kohtumine Rummu Dünamo - Tallinna FC Qarabag peetakse alles 20. detsembril.

Teise vooru mängud peetakse 24. ja 25. oktoobril.

Toimetaja: Rene Kundla

