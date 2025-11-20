X!

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

Jalgpall
Saalijalgpall
Saalijalgpall
Jalgpall

Laupäeval peetakse Eesti saalijalgpalli meistriliigas viienda vooru kohtumised, kus väljakul on nii Tartu kui ka Harjumaa derbi ning varasemast tuttavad vastasseisud.

Vooru avamängus kohtuvad Rummo Dünamo ja Narva United FC. Varasemad omavahelised kohtumised on kaldunud selgelt Narva kasuks: seni mängitud 19 mängust on Narva võitnud 13, Rummol on kolm võitu ja korra on mängitud viiki. Viimane mäng peeti jaanuaris, kui Narva võitis tulemusega 11:1. Rummu alustas hooaega võidukalt, kuid on kahes viimases kohtumises pidanud tunnistama vastase paremust. Narva on nelja mänguga teeninud ühe võidu ning tuleb kohtumisele vastu kaotusmängust.

Sillamäel kohtuvad Silla Phoenix ja Saku Sporting. Möödunud hooajal teenis Jõhvi Phoenix Sportingu vastu kaks võitu, ent Sillamäe Silla ja Sportingu duellidest tuli Sportingul kirja 2:2 viik ja kaotus. Seega lõppes kahe tänase Silla meeskonna eelkäija vaheline viimane mäng punktide jagamisega. Sporting on sel hooajal näidanud stabiilset minekut – nelja mänguga on kirjas kaks võitu, viik ja kaotus. Silla sai eelmises voorus kätte hooaja esimese võidu.

Tartu derbis lähevad vastamisi Ravens Futsal ja FC Inter. Kuna meeskonnad on seni tegutsenud erinevatel liigatasanditel, pole omavahelisi kohtumisi varem peetud. Ravensil on nelja mänguga kirjas kolm võitu ja üks kaotus – eelmises voorus naasti võidurajale. Inter on seevastu ainus meeskond, kes pole veel punkte teeninud.

Harjumaa derbis kohtuvad Tallinna FC Qarabag ja Tallinna FC Bunker Partner. Eelmisel hooajal Viimsi nime all mänginud Qarabag ja Bunker jagasid toona võite – esimeses kohtumises jäi ülekaalukalt peale Qarabag, teises võitis kindlalt Bunker. Bunker on selle hooaja ainus meeskond, kes on alustanud perfektselt: neli mängu ja neli võitu. Qarabag on kolme mänguga teeninud kaks võitu ja viigi.

Toimetaja: Anders Nõmm

