Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

Koduse saalijalgpalli meistriliiga teises mänguvoorus peeti nädalavahetusel neli põnevat ja väravaterohket kohtumist, kus võiduka esituse tegid Ravens, Qarabag, Rummu ja Bunker.

Sportingu ja Tartu omavahelised kohtumised on varemgi pakkunud rohkelt väravaid – ka sel korral löödi 12 väravat, kui mäng lõppes Tartu Ravens Futsali 7:5 võiduga. Lehar Savikink oli Tartu resultatiivseim, lüües koguni neli väravat, neist kolm juba esimese üheksa minutiga, samuti skooris meeskonna eest Valerii Koval ja Mats Plado, üks tabamus läks kirja vastase omaväravana. Karl Mööl vastas Sportingu eest kahe tabamusega, Martin Valkiainen ning Karl Uiboleht ühe tabamusega ning üks oli vastase omavärav, vahendab jalgpall.ee.

Tallinna FC Qarabag alustas hooaega 4:1 võiduga Tartu FC Interi üle. Kaks väravat löönud Jüri Dmitrenko seadis külalised varakult eduseisu ning Färhad Mirijev ja Andrei Nazarov kindlustasid võidupunktid. Interi ainsa värava autor oli Anton Braiko.

Silla FC Phoenix ja hooaja avamängu pidanud Rummu Dünamo vastasseis kujunes üheks vooru kõige dramaatilisemaks. Phoenix alustas paremini ja juhtis 2:0, kuid Rummu pööras kohtumise teisel poolajal enda kasuks. Siis pidi Silla seljatama kaheväravalise kaotusseisu, millega ka hakkama saadi, ent lõpuminutitel tabasid mõlemad meeskonnad veel penalti ning kuigi 6:6 viigiseis oli lähedal, siis see murdus pool minutit enne lõpuvilet Dmitri Sui väravast, mis tõi Rummule 7:6 võidu. Rummu eest sai kübaratriki kirja Andrii Teodorovych, tabamuse lisasid Vladimir Ivanuško ja Sui, kaks väravat läksid kirja vastase omaväravana. Silla eest skoorisid Stanislav Gussev (2), Raul Männi, Grigori Mitsuk, Daniil Dikopavlenko ja Maksim Goncharov.

Vooru lõpetuses võttis Tallinna FC Bunker Partner 5:4 võidu Narva Unitedi üle. Kodumeeskond haaras kiirelt 2:0 eduseisu Pavel Rubeli ja Trevor Elhi tabamustest, kuid Narva pööras seisu 3:2 enda kasuks. Täpsed olid nii Kirill Vinogradov kui Kristjan Kalamees, üks tabamus oli vastase omavärav. Bunker leidis siiski uue hingamise – Mark Ivanov, Elhi väravad ning vastase omavärav kindlustasid lõpuks võidu, hoolimata Narva hilisest Yurii Kidanovi väravast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

