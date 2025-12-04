Antetokounmpo sai Bucksi võidumängus taas vigastada

Korvpalliliigas NBA tuli Milwaukee Bucks kodusaalis 18-punktilisest kaotusseisust välja ja alistas 113:109 Detroit Pistonsi. Võidurõõmu varjutas aga Giannis Antetokounmpo vigastus.

Antetokounmpo sai viga juba esimese veerandaja alguses ja lahkus väljakult, kui mängida oli jäänud 9.05. Bucksi peatreeneri Doc Riversi sõnul käis mängija uuringutel ja tõenäoliselt ei vigastanud ta Achilleuse kõõlust, nagu algselt kardeti, vaid tegemist on säärelihase venitusega.

Seejuures oli see Antetokounmpole alles neljas mäng pärast eelmist vigastust. Sel hooajal on tal vigastuse tõttu vahele jäänud kuus mängu. Samal ajal käivad ka kõlakad, et väidetavalt soovib Antetokounmpo Bucksist lahkuda.

Pistons domineeris suurema osa mängust, esimesel poolajal oli vahepeal edu ka 18-punktiline. Kolmandal veerandil pääses Bucks korra punktiga ette, aga viimasele veerandile mindi siiski vastu külaliste seitsmepunktilises paremuses. Neljandal veerandil tegi Bucks kaks 5:0 vahespurti, neist viimase seisul 108:108 ja sellega kindlustati ka võit.

Bucksi parim olin Kevin Porter Jr. 26 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga, Ryan Rollins lisas 22 punkti ja andis kaheksa korvisöötu, AJ Green tõi 19 punkti. Pistonsi ridades viskas Tobias Harris 20 punkti.

Denver Nuggets alistas võõrsil 135:120 Indiana Pacersi, teenides kaheksanda järjestikuse võõrsilvõidu. Võitjate ridades tegi hooaja punktirekordi Jamal Murray, tuues 52 punkti. See on Murray karjääri jooksul kolmas kord, kui ta on põhihooajamängus visanud vähemalt 50 punkti. Nikola Jokic lisas 24 punkti ja andis 13 korvisöötu. Pacersi resultatiivseim oli Pascal Siakam 23 punktiga.

Tulemused:

Orlando – San Antonio 112:114

Cleveland – Portland 110:122

Indiana – Denver 120:135

Atlanta – LA Clippers 92:115

New York – Charlotte 119:104

Chicago – Brooklyn 103:113

Houston – Sacramento 121:95

Milwaukee – Detroit 113:109

Dallas – Miami 118:108