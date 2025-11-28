X!

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

Sulgpall
Eesti sulgpallikoondislased
Eesti sulgpallikoondislased Autor/allikas: Kaupo Kütt/Eesti Sulgpalliliit
Sulgpall

3. detsembril algab Tallinnas Kalevi spordihallis sulgpalli meeskondlike ja naiskondlike Euroopa meistrivõistluste valikturniir. Kodusel turniiril püüavad kaheksa finalisti sekka pääseda nii Eesti naiskond kui meeskond.

Eesti naiskonna vastased alagrupis on Hispaania, Holland ja Itaalia. Alagrupi eeldatav favoriit on asetatud võistkonnana eelmise EM-i hõbe Hispaania. Samas võib Eesti naiskonna alagruppi pidada koosseisult üsna ühtlaseks, kus võimalused alagrupi võidule pretendeerida on kõigil.

Eesti meeste koondise alagrupis on selge favoriit Inglismaa võistkond, kus nimekaimad mängijad on paarismängus maailma edetabelis 15. kohal olevad ning EM-medaleid võitnud Ben Lane ja Sean Vendy. Eesti koondise tulemuse osas võtmekohtumiseks võib kujuneda mäng Iisraeliga. Alagrupi neljandat meeskonda, Luksemburgi võib seniste tulemuste põhjal pidada ülejäänud kolmest võistkonnast mõneti nõrgemaks.

Eesti koondise peatreeneri Robert Kasela sõnul on miinimumeesmärgiks saada mõlemas alagrupis kaks võitu. "Muidugi tahame minna alagrupi võidu peale ja võtta kolm võitu aga kaks võitu oleks rahuldav," sõnas treener.

Eesti naiste koondise liider on kahel olümpial osalenud Eesti esireket Kristin Kuuba. Kuuba võib mõnes kohtumises tulla platsile ka koos kunagise paarismängupartneri Helina Rüüteliga. Eesti naiskonda kuuluvad veel Catlyn Kruus, Helis Pajuste, Ramona Üprus, Elisaveta Berik, Lumikki Liias ja Marija Paskotši.

Eesti meeskonnas on üksikmängus esireketiks Tauri Kilk ning paarismängus mitmekordsed Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Nende kõrval on koondises veel Karl Kert, Andrei Schmidt, Hugo Themas, Mikk Õunmaa, Marti Joost ja Rasmus Roogsoo.

EM-valikturniiri avapäeval kohtub Eesti naiskond Hispaaniaga ja Eesti meeskond Iisraeliga. Iga kohtumine koosneb kolmest üksikmängust ja kahest paarismängust. Alagrupist finaalturniirile pääseb vaid võitja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

21:11

VAATA OTSE | Edu maha mänginud Eesti suutis kohtumise lisaajale viia Uuendatud

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

20:07

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

19:36

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

18:59

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

18:14

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

18:01

Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

17:51

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

17:27

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

21:11

VAATA OTSE | Edu maha mänginud Eesti suutis kohtumise lisaajale viia Uuendatud

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo