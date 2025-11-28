Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

3. detsembril algab Tallinnas Kalevi spordihallis sulgpalli meeskondlike ja naiskondlike Euroopa meistrivõistluste valikturniir. Kodusel turniiril püüavad kaheksa finalisti sekka pääseda nii Eesti naiskond kui meeskond.

Eesti naiskonna vastased alagrupis on Hispaania, Holland ja Itaalia. Alagrupi eeldatav favoriit on asetatud võistkonnana eelmise EM-i hõbe Hispaania. Samas võib Eesti naiskonna alagruppi pidada koosseisult üsna ühtlaseks, kus võimalused alagrupi võidule pretendeerida on kõigil.

Eesti meeste koondise alagrupis on selge favoriit Inglismaa võistkond, kus nimekaimad mängijad on paarismängus maailma edetabelis 15. kohal olevad ning EM-medaleid võitnud Ben Lane ja Sean Vendy. Eesti koondise tulemuse osas võtmekohtumiseks võib kujuneda mäng Iisraeliga. Alagrupi neljandat meeskonda, Luksemburgi võib seniste tulemuste põhjal pidada ülejäänud kolmest võistkonnast mõneti nõrgemaks.

Eesti koondise peatreeneri Robert Kasela sõnul on miinimumeesmärgiks saada mõlemas alagrupis kaks võitu. "Muidugi tahame minna alagrupi võidu peale ja võtta kolm võitu aga kaks võitu oleks rahuldav," sõnas treener.

Eesti naiste koondise liider on kahel olümpial osalenud Eesti esireket Kristin Kuuba. Kuuba võib mõnes kohtumises tulla platsile ka koos kunagise paarismängupartneri Helina Rüüteliga. Eesti naiskonda kuuluvad veel Catlyn Kruus, Helis Pajuste, Ramona Üprus, Elisaveta Berik, Lumikki Liias ja Marija Paskotši.

Eesti meeskonnas on üksikmängus esireketiks Tauri Kilk ning paarismängus mitmekordsed Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Nende kõrval on koondises veel Karl Kert, Andrei Schmidt, Hugo Themas, Mikk Õunmaa, Marti Joost ja Rasmus Roogsoo.

EM-valikturniiri avapäeval kohtub Eesti naiskond Hispaaniaga ja Eesti meeskond Iisraeliga. Iga kohtumine koosneb kolmest üksikmängust ja kahest paarismängust. Alagrupist finaalturniirile pääseb vaid võitja.