Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

Suvel toimunud korvpalli EM-finaalturniiri parimaks noormängijaks valitud Muurinen tegi pärast oma tähelendu ootamatu otsuse, kui tuli USA keskkoolist ära ja liitus Euroliigas mängiva Belgradi Partizaniga.

18-aastane soomlane alustas Partizani eest küll vinge esitusega, aga läbimurret ei ole tulnud. Muurinen sai oma esimeses mängus Aadria liigas kirja 17 minutit, aga langes legendaarse peatreeneri Željko Obradovici rotatsioonist ja liiga tihti üle kümne minuti mänginud ei ole. Euroliiga mängudes pole seni teda usaldatud, muuhulgas sai ta 24. oktoobril Pariisi vastu mänguaega 36 sekundit ning 14. novembril Villeurbanne'i ASVEL-i vastu vaid kolm sekundit mänguaega. Novembri lõpus loobus Obradovic ka oma ametist.

Soome tulevikutäht rääkis hiljuti kanalile SKWEEK, et plaanib järgmine aasta taas üle lombi siirduda. "See on ühe aasta pikkune peatus, et ma saaksin võimalikult palju kasvada ja sellest võimalusest maksimumi võtta. Siis saan selle kogemuse endaga ülikooli ja ka NBA-sse kaasa võtta," ütles Muurinen.

"Ma eelistaks kindlasti ülikooli minna. See on olnud mu unistus, see pole muutunud," lisas soomlane.

"Ülikoolid on teinud mulle pakkumisi alates keskkooli algusest, mul on praegu kogunenud 25 pakkumist ja ma peaksingi järgmine aasta ülikooli minema. Ma ei ole ühestki pakkumisest ära öelnud, olen lihtsalt otsusega oodanud," rääkis Muurinen.

Kahe meetri ja 10 sentimeetri pikkuses soomlases nähakse üüratut potentsiaali ning NBA draft'i eksperdid peavad teda kindlaks esimese ringi valikuks. Teatavasti on talle teinud pakkumisi mainekad USA ülikoolid nagu Kentucky ja Duke, lisaks on tal laual pakkumised North Carolinalt, Indianalt, Arkansaselt ja Michiganilt.