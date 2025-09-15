X!

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

Korvpall
Dennis Schröder
Dennis Schröder Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks kuulutati kontinendi parimaks kroonitud Saksamaa koondise tagamängija Dennis Schröder.

32-aastane Schröder kogus turniiri jooksul keskmiselt 20,3 punkti, 3,4 lauapalli, 7,2 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget mängus. Nii poolfinaalis kui ka finaalis jäi tema arvele koguni tosin tulemuslikku söötu.

Finaali kõige parema mängija tiitlit Schröder siiski ei teeninud, sest see kuulus tema võistkonnakaaslasele Isaac Bongale, kes viskas esikohamängus 20 silma. Lisaks sai 25-aastane Belgradi Partizani äär turniiri kõige parema kaitsemängija tiitli.

Euroopa meistrivõistluste sümboolsesse esiviisikusse kuulusid Schröder, Franz Wagner (Saksamaa), Alperen Sengün (Türgi), Giannis Antetokounmpo (Kreeka) ja Luka Doncic (Sloveenia).

Teise viisiku moodustavad Cedi Osman (Türgi), Lauri Markkanen (Soome), Jordan Loyd (Poola), Deni Avdija (Iisrael) ja Nikola Jokic (Serbia).

EM-finaalturniiri parimaks treeneriks valiti Türgi finaali juhendanud Ergin Ataman ja tõusvaks täheks Soome koondise 18-aastane ääremängija Miikka Muurinen.

Turniiri selgelt kõige resultatiivsem mängija oli Doncic, kes kogus seitsme kohtumise jooksul keskmiselt 34,7 silma ning edestas vastavas arvestuses Antetokounmpot (26,8) ja Avdijat (24,0).

Lauapallide arvestuses oli tulemuslikeim Nikola Vucevic (Montenegro; 11,6), resultatiivsetes söötudes Rokas Jokubaitis (Leedu; 8,5), vaheltlõigetes Doncic (2,7) ning blokeeringutes Tryggvi Hlinason (Island; 2,4).

Eestlastest mahtusid erinevate näitajate osas esikümnesse Janari Jõesaar vaheltlõigetes (üheksas; 1,6) ja Artur Konontšuk visketabavuses väljakult (53,5%).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

22:58

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

14.09

Soo: Soome koondise lugu pole tuhkatriinulugu, vaid loogiline kulminatsioon

14.09

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

13.09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

13.09

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

12.09

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

12.09

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

videod

sport.err.ee uudised

22:58

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

22:34

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

22:33

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

22:32

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

22:04

ETV spordisaade, 15. september

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

20:39

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

20:03

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

18:09

Mai Narva lõpetas tippturniiri 11. kohaga

17:44

Meeste vibulaskmise troonile istus 21-aastane hispaanlane

17:18

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

16:15

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15:43

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

loetumad

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

22:32

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

17:18

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

11:13

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo