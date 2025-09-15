EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

32-aastane Schröder kogus turniiri jooksul keskmiselt 20,3 punkti, 3,4 lauapalli, 7,2 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget mängus. Nii poolfinaalis kui ka finaalis jäi tema arvele koguni tosin tulemuslikku söötu.

Finaali kõige parema mängija tiitlit Schröder siiski ei teeninud, sest see kuulus tema võistkonnakaaslasele Isaac Bongale, kes viskas esikohamängus 20 silma. Lisaks sai 25-aastane Belgradi Partizani äär turniiri kõige parema kaitsemängija tiitli.

Euroopa meistrivõistluste sümboolsesse esiviisikusse kuulusid Schröder, Franz Wagner (Saksamaa), Alperen Sengün (Türgi), Giannis Antetokounmpo (Kreeka) ja Luka Doncic (Sloveenia).

Teise viisiku moodustavad Cedi Osman (Türgi), Lauri Markkanen (Soome), Jordan Loyd (Poola), Deni Avdija (Iisrael) ja Nikola Jokic (Serbia).

EM-finaalturniiri parimaks treeneriks valiti Türgi finaali juhendanud Ergin Ataman ja tõusvaks täheks Soome koondise 18-aastane ääremängija Miikka Muurinen.

Turniiri selgelt kõige resultatiivsem mängija oli Doncic, kes kogus seitsme kohtumise jooksul keskmiselt 34,7 silma ning edestas vastavas arvestuses Antetokounmpot (26,8) ja Avdijat (24,0).

Lauapallide arvestuses oli tulemuslikeim Nikola Vucevic (Montenegro; 11,6), resultatiivsetes söötudes Rokas Jokubaitis (Leedu; 8,5), vaheltlõigetes Doncic (2,7) ning blokeeringutes Tryggvi Hlinason (Island; 2,4).

Eestlastest mahtusid erinevate näitajate osas esikümnesse Janari Jõesaar vaheltlõigetes (üheksas; 1,6) ja Artur Konontšuk visketabavuses väljakult (53,5%).