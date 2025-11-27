X!

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

Korvpall
Zeljko Obradovic.
Zeljko Obradovic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Teenekas korvpallitreener Zeljko Obradovic loobus kolmapäeval oma kohast Belgradi Partizani peatreenerina, kuid klubi juhatus keeldub lahkumisavaldust vastu võtmast ja soovib tema jätkamist.

Partizan kaotas teisipäeval Euroliigas võõrsil 22 punktiga Ateena Panathinaikosele. Serbia klubile oli Euroliigas tegu üheksanda kaotusega nelja võidu kõrval, seejuures viimasest kaheksast mängust on kaotatud seitse.

Järjekordse lüüasaamise järel otsustas 65-aastane Obradovic, et astub neli ja pool aastat talle kuulunud ametist tagasi. Avalikus kirjas klubi toetajatele tõdes ta, et tunneb kehvade tulemuste eest suurt vastutust.

Neljapäeval kogunes klubi juhatus erakorraliseks koosolekuks, kus Partizani president Ostoja Mijailovic tegi ettepaneku Obradovici lahkumisavaldus tagasi lükata. Pressiteate vahendusel lisati, et Obradovicil on jätkuvalt juhatuse tingimusteta toetus ning teenekale treenerile esitati palve Partizani pingil jätkata.

Ühtekokku üheksa Euroliiga tiitlit võitnud Obradovic juhendas Partizani alates 2021. aasta suvest. Varasemalt on ta töötanud ka Istanbuli Fenerbahce, Panathinaikose, Madridi Reali, Treviso Benettoni ja Badalona Joventuti juhendajana.

Toimetaja: Henrik Laever

