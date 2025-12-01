X!

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

Korvpalli MM-valiksarjas sai Soome koondis esmaspäeval tähtsa võidu, kui alistas kodusaalis Prantsusmaa 83:76.

Valiksarja avamängus ootamatult Ungarile kaotanud EM-poolfinalist Soome kaotas teise veerandaja 17:26 ning prantslased juhtisid pärast Killian Tillie läbimurret veel viis ja pool minutit enne normaalaja lõppu 70:63.

Edon Maxhuni, Alexander Madseni ja Mikael Jantuneni korvide toel lõpetas Soome kodupubliku ees mängu aga 20:6 vahespurdiga ning teenis 83:76 võidu.

Endine Pärnu Sadama mängujuht Maxhuni viskas Soome resultatiivseimana 20 punkti, Madsen toetas teda 14 punktiga. Üsna eksperimentaalse koosseisuga Prantsusmaa kasuks viskas Matthew Strazel 11 punkti, Lionel Gaudoux lisas kümme punkti ja seitse lauapalli.

G-valikgrupi mängude tulemused on tähtsad ka Eesti korvpallikoondisele: Eesti grupi kolm parimat lähevad valiksarja teises ringis vastamisi just Soome, Prantsusmaa, Ungari ja Belgia grupi esikolmikuga. Nii Prantsusmaal kui Soomel on kahest mängust võit ja kaotus.

Toimetaja: Anders Nõmm

