X!

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

Korvpall
Sasu Salin (keskel) pärast Serbia alistamist
Sasu Salin (keskel) pärast Serbia alistamist Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Korvpall

Soome korvpallimeeskond sai laupäeval EM-finaalturniiril hakkama suurüllatusega, kui lülitas kaheksandikfinaalis konkurentsist kullasoosiku Serbia.

Meeskonna kapten Sasu Salin tunnistas mängu järel, et tegemist oli koondise ajaloo ühe parima esitusega. "Meie ootasime seda, aga keegi teine mitte. Meie energia mängudes Leedu ja Saksamaa vastu oli kohutav, pidime tegema sammu edasi ning igaüks sai sellega hakkama. See oli meeskonna võit," kinnitas Salin.

Kolm aastat tagasi kaotas Soome EM-il Serbiale alagrupifaasis 30 punktiga, aga alistas kaheksandikfinaalis siis Horvaatia ning pidi veerandfinaalis hea mängu järel tunnistama hilisema Euroopa meistri Hispaania paremust. 2017. aasta EM-il võitis Soome nii Prantsusmaad kui Kreekat ja mullu jõuti OM-valikturniiril ilma meeskonna tähe Lauri Markkanenita poolfinaali, kus taas tuli tunnistada Hispaania paremust.

"Oleme tugev korvpalliriik ja vajame selliseid momente, et ka kõik teised sellesse usuks. Täna näitasime seda," tõdes Salin. "Tahame siit edasi minna: see oli vaid üks samm. Kõik on tahtejõus kinni," lisas meeskonna kapten.

Turniiri üheks suurimaks täheks on kerkinud 18-aastane Miikka Muurinen, kes hullutas publikut kõrgelennuliste pealtpanekutega ka Serbia vastu ning tabas laupäeval üle vastaste tähtmängija Nikola Jokici käe kaugviske. Ka tema toonitas, et soomlaste jaoks ei ole turniir võimsa võiduga lõppenud.

"Peame jätkama keskendunult ja olema järgmiseks mänguks valmis. Loodetavasti see õnnestub oleme valmis, et võidelda koha eest esikolmikus," lisas Muurinen. Veerandfinaalis on soomlaste vastaseks Prantsusmaa ja Gruusia vahelise mängu võitja, edu korral võib poolfinaalis taas vastaseks tulla Saksamaa, kellele Soome alagrupis kaotas 61:91.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

15:38

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

14:56

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel Uuendatud

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

Martin Dorbek naaseb Kalev/Cramosse 14. hooajaks

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

06.09

Caitlin Clarki hooaeg kuulutati vigastuse tõttu lõppenuks

06.09

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

06.09

Kalev/Cramo lisas koosseisu veel ühe ameeriklase

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

05.09

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

05.09

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

videod

sport.err.ee uudised

16:45

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

16:13

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

15:55

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

15:38

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

14:56

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

14:09

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

13:53

Eesti noored judokad võitsid EM-il kaks medalit

13:25

Lillemets lõi Saksamaal kolmandas voorus oma kolmanda värava

12:31

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

05:37

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

loetumad

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

06.09

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo