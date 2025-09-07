Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

Meeskonna kapten Sasu Salin tunnistas mängu järel, et tegemist oli koondise ajaloo ühe parima esitusega. "Meie ootasime seda, aga keegi teine mitte. Meie energia mängudes Leedu ja Saksamaa vastu oli kohutav, pidime tegema sammu edasi ning igaüks sai sellega hakkama. See oli meeskonna võit," kinnitas Salin.

Kolm aastat tagasi kaotas Soome EM-il Serbiale alagrupifaasis 30 punktiga, aga alistas kaheksandikfinaalis siis Horvaatia ning pidi veerandfinaalis hea mängu järel tunnistama hilisema Euroopa meistri Hispaania paremust. 2017. aasta EM-il võitis Soome nii Prantsusmaad kui Kreekat ja mullu jõuti OM-valikturniiril ilma meeskonna tähe Lauri Markkanenita poolfinaali, kus taas tuli tunnistada Hispaania paremust.

"Oleme tugev korvpalliriik ja vajame selliseid momente, et ka kõik teised sellesse usuks. Täna näitasime seda," tõdes Salin. "Tahame siit edasi minna: see oli vaid üks samm. Kõik on tahtejõus kinni," lisas meeskonna kapten.

Turniiri üheks suurimaks täheks on kerkinud 18-aastane Miikka Muurinen, kes hullutas publikut kõrgelennuliste pealtpanekutega ka Serbia vastu ning tabas laupäeval üle vastaste tähtmängija Nikola Jokici käe kaugviske. Ka tema toonitas, et soomlaste jaoks ei ole turniir võimsa võiduga lõppenud.

"Peame jätkama keskendunult ja olema järgmiseks mänguks valmis. Loodetavasti see õnnestub oleme valmis, et võidelda koha eest esikolmikus," lisas Muurinen. Veerandfinaalis on soomlaste vastaseks Prantsusmaa ja Gruusia vahelise mängu võitja, edu korral võib poolfinaalis taas vastaseks tulla Saksamaa, kellele Soome alagrupis kaotas 61:91.