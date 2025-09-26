EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

18-aastane Soome äss on viimasel kahel hooajal mänginud USA-s Kansases Sunrise Christian Academys ja Arizonas AZ Compass Prepi keskkoolides, aga Muurineni ema ütles väljaandele Ilta-Sanomat, et mängumees on saanud mitmeid pakkumisi, sealhulgas ka Euroliiga klubidelt.

"Eks näis, kui läbirääkimised on tehtud ja allkirjad on paberil, aga ma saan öelda, et Miikkale on alati imetlenud näiteks Serbia ja Panathinaikose stiili. Talle meeldib selline intensiivsem mäng," ütles noormehe ema Jenni Laaksonen.

Lisaks ütles Muurineni agent Teddy Archer pärast EM-i, et ääremängija AZ Compassi ei naase ning kaalub pakkumisi nii Euroopast kui Austraaliast, aga Ilta-Sanomat kirjutas, et Muurinen on liitumas Belgradi Partizaniga. "EM-i kogemus sel suvel muutis Miikkat. Talle meeldis profimängijatega olla ja päev läbi korvpalli mängida. Ta tahab süüa, hingata ja magada sarnaselt suvele, ta otsib parimat võimalust seda jätkata," ütles Archer.

Muurinen alustas EM-i tagasihoidlikumalt, aga tema roll kasvas sisuliselt iga mänguga. Veerandfinaalis usaldati ta väljakule üheksaks minutiks, aga poolfinaalis veetis ta Saksamaa vastu platsil 18 minutit ja kogus 12 silma. Turniiri peale kogus ta keskmiselt mängus 11 minutiga 6,6 punkti ja 1,9 lauapalli.

Muurinen lõpetab sel aastal keskkooli ja kui ta otsustab pärast hooaega minna seda rada, siis USA üliõpilasliigas ootavad teda täielikud tippkoolid. Teadaolevalt on kahe meetri ja kümne sentimeetri pikkusele soomlasele teinud pakkumise nii Kentucky kui Duke, lisaks on ta laual juba pakkumised Nort Carolinalt, Indianalt, Arkansaselt ja Michiganilt.