Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

Miikka Muurinen
Miikka Muurinen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpalli EM-finaalturniiril palju tähelepanu pälvinud 18-aastane soomlane Miikka Muurinen sõlmis kolme aasta pikkuse lepingu Euroliigas mängiva Belgradi Partizaniga.

Muurinen kogus septembris EM-finaalturniiril keskmiselt 6,6 punkti ja 1,9 lauapalli, pakkus mitmeid kõrgelennulisi pealtpanekuid ning aitas Soomel esmakordselt jõuda poolfinaali. Noore soomlase agent Muurineni agent Teddy Archer pärast EM-i, et ääremängija ei naase USA-sse AZ Compassi keskkooli ning kaalub pakkumisi nii Euroopast kui Austraaliast.

Reedel teatas Serbia tippklubi Belgradi Partizan, et on Muurineniga sõlminud kolme aasta pikkuse lepingu. Seal hakkab soomlane mängima legendaarse Željko Obradovici, üheksal korral treenerina Euroliiga meistriks kroonitud serblase käe all.

Mõlemad 210-sentimeetrise Soome tulevikutähe vanemad mängisid kõrgel tasemel korvpalli: tema isa Kimmo esindas rahvuskoondist 153, ema Jenni Laaksonen 68 mängus. Muurineni peetakse järgmise aasta NBA draft'i esimese ringi valikuks.

Toimetaja: Anders Nõmm

