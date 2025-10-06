VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

Korvpalli EM-finaalturniiril säranud Soome tulevikutäht Miikka Muurinen tegi esmaspäeval Belgradi Partizani eest debüüdi ning demonstreeris Nove Mesto Krka vastu taas oma hüppevõimet.

Kodupubliku ees mänginud Partizan pääses varakult juhtima ning saavutas avaveerandil kümnepunktilise edu, mis kasvas poolajapausiks 14-punktiliseks. Kolmandal veerandil juhtis Belgradi klubi ühel hetkel 18 punktiga, aga Krka lõpetas veerandi 23:7 spurdiga ning jõudis kahe silma kaugusele.

Otsustava veerandi alguses oli tablool korraks ka viik, kuid siis skooris võõrustaja kümme vastuseta punkti ja vormistas otsustavatel hetkedel 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19) võidu.

Partizani resultatiivseim oli 15 punkti visanud serblane Vanja Marinkovic, Aleksej Pokuševski lisas omalt poolt kümme silma ja Carlik Jones skooris kümme punkti. Üleplatsimees oli aga Krka ameeriklasest tagamees Victor Bailey, kes lõpetas 29 punkti ja viie lauapalliga.

EM-finaalturniiril tähelennu teinud Muurinen käis esimest korda Partizani eest väljakul ning sai mänguaega 17 minutit, mille jooksul kogus seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/3), kaks lauda, kaks resultatiivset söötu. 18-aastane soomlane ei valmistanud oma debüütmängus pettumust: teisel veerandil pani ta võimsa bloki ja kolmandal veerandil kaks korda pealt.

Mängu parimad hetked (Muurineni blokk alates 4.35, pealtpanekud 5.35 ja 6.15):

