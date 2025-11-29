X!

Audentese SG alistas kindlalt Leedu noored

Võrkpall
Audentese SG
Audentese SG Autor/allikas: Helin Potter/Võru Võrkpalliklubi
Võrkpall

Audentese Spordigümnaasium pani reedel võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga raames Kaunases 3:0 (25:16, 25:20, 25:23) paremuse maksma Leedu U-18 naiskonna vastu.

Audentese naiskond kirjutas tabelisse kolm punkti ning kindlustas 12 kogutud silmaga viiendat kohta. Kolm punkti enam on Kaunas VDU-l ning neli punkti vähem kolmandal Leedu naiskonnal VMSM Sostines tauras VTC-l. Leedu U-18 naiskond on kahe võidu ja seitsme kaotusega tabelis seitsmes, vahendab Volley.ee.

Audentese Spordigümnaasiumi noored on Leedus võistlustules ka laupäeval, kui kohtutakse Kaunas VDU naistega, ning pühapäeval, kui Eesti naiskonda võõrustab VMSM Sostines tauras VTC.

Laupäeval sõidab võõrsile ka Tartu Ülikool/Bigbanki naiskond, kes kohtub Riias RSU naiskonnaga. Tartu esindus püsib nädalavahetuse eel liiga liidril Rae Spordikool/VIASTON-il tihedalt kannul, olles seitsme mänguga kogunud 19 punkti. Rae naiskonnal on samuti seitsme mängu juures tabelis vaid üks punkt enam.

Ka RSU on Elme Messer Balti liigas heas hoos, olles seitsmest mängust võitnud kuus ning nõnda leiab nad 17 punktiga kolmandalt positsioonilt

Toimetaja: Kristjan Kallaste

